Qui est Michael Allio dans la saison « Bachelorette » de Katie Thurston ?

Bien que je ne sois toujours pas au courant du fait qu’ABC a lancé autant d’hommes sur la saison Bachelorette de Katie Thurston qui ne peut être décrit que comme extra (salut, Connor B et James Bonsall, obsédés par vous pour toujours), il reste une poignée de gars qui apparaissent d’être ici pour les ~ BONNES RAISONS ~, y compris Michael Allio. Il est temps de mieux connaître Michael, et pour info… il y a des spoilers sur le chemin parcouru * et * s’il finit ou non par se fiancer avec Katie ci-dessous.

Michael est un père célibataire qui est super dévoué à son fils

Oui, Michael veut trouver un partenaire (et à la télé-réalité, rien de moins), mais son objectif principal est son petit fils adorable. Comme ABC le note dans la biographie de notre mec, « Michael est un père célibataire dont le monde tourne autour de son incroyable fils de 4 ans, James. Quand il s’agit de sortir ensemble, les deux sont un forfait, et Michael n’aurait pas voulu qu’il en soit autrement. Michael mène une vie incroyablement épanouissante et dit qu’il est plus que prêt à trouver quelqu’un avec qui la partager.”

Malheureusement, la femme de Michael est décédée il y a plusieurs années et il a fondé la société de vêtements L4 (Live Life Like Laura) Project en son honneur, qui « fait don de 100 % de ses bénéfices à des organisations à but non lucratif qui répondent à ces besoins et enrichissent la vie des individus et des familles. lutter contre le cancer.”

Il a obtenu la bénédiction des parents de sa défunte épouse pour aller sur la Bachelorette

S’adressant au podcast Bachelor Happy Hour, Michael a déclaré qu’il avait refusé l’opportunité de casting DEUX FOIS avant de décider de trouver l’amour à la télévision – et pas avant d’avoir reçu la bénédiction des parents de sa défunte épouse. “Ma décision de, vous savez, commencer ce voyage n’est pas seulement la mienne. Il y a donc beaucoup de gens qui en sont affectés dans mon monde. Des gens que j’aime et que je chéris vraiment », a-t-il déclaré. «J’ai dit qu’avant de décider de participer à l’émission, je ne continuerais pas à moins que mes beaux-parents ne m’aient donné leur pleine approbation. Fondamentalement, comme, c’est mon intention de faire quelque chose qui peut me mettre mal à l’aise, mais ils m’ont aussi soutenu. »

Il a ajouté : « Ils comprennent que nous avons tous vécu des moments très fous ensemble. Ils savent combien, tu sais, je les ai soutenus [and] aimé leur fille, et tout. Ils sont incroyables parce qu’ils voulaient me voir, vous savez, retrouver le bonheur et je pense que tout le monde a besoin de quelqu’un pour les aider à naviguer dans la vie. »

C’est si gentil.

La femme de rêve de Michael est pleine d’esprit et se dresse contre l’ignorance

Pas étonnant qu’il veuille participer à la saison de Katie ! Plus d’informations sur ce qu’il recherche ici … au cas où vous seriez respectueusement curieux :

« La femme de ses rêves est compatissante, empathique, résiliente et ne s’offense pas facilement. Une femme pleine d’esprit avec un os drôle et un sens de l’humour qui se dévalorise est un énorme excitant pour Michael, et il aime quand une femme a de fortes convictions et se dresse contre l’ignorance. Michael dit que la vie est courte et qu’il est prêt à trouver une femme qui fait de lui une meilleure personne chaque jour où ils sont ensemble. Il est sérieux au sujet de trouver l’amour au cours de ce voyage, alors, Michael, que le voyage commence ! »

Il est clair que Michael aime les ~ JOKES ~ parce qu’il s’est présenté à la saison de Katie et lui a présenté une montre qu’il prétendait être un héritage familial avant d’être tout «Je plaisante avec toi. Je ne suis pas un fluage. J’ai eu ça à l’aéroport.” Il a ensuite profondément réfléchi : « Le temps est précieux. Soyez heureux. Passez-le avec les gens avec qui vous voulez être. J’espère que nous aurons le temps d’en parler. »

D’autres choses que nous savons sur Michael grâce à ABC :

Il fait une méchante assiette de Dino Nuggies. Il préfère les montagnes à la plage n’importe quel jour de la semaine (alors… je suppose qu’on ne le verra pas au Paradis la saison prochaine ?) Il adore le R&B et le rap des années 90. à Akron , Ohio

Selon le Akron Beacon Journal, qui semble très enthousiaste à l’idée d’avoir un local de l’Ohio dans l’émission, Michael est originaire d’Akron et est le fondateur et associé directeur d’Allstera, qui vend des EPI. Important, duh, mais un peu zzzz, alors passons aux bonnes choses :

« D’accord, alors Reality Steve nous a donné des informations légèrement incorrectes et a déclaré qu’Andrew Spencer était dans les quatre derniers – il s’avère que Michael le fait, mais il finit malheureusement par s’éliminer à cause de son fils :

“J’ai fait basculer Andrew et Michael A. Andrew a terminé 5e et Michael a terminé 4e. Quand j’ai rapporté cela en mai sur Michael A., la seule chose que je savais était que sa famille n’avait jamais rencontré Katie. J’ai donc supposé qu’il n’a pas terminé dans le top 4 puisque, eh bien, le top 4 obtient des villes natales. J’ai fait la mauvaise hypothèse sur son placement. Il termine 4e, MAIS, sa famille ne rencontre pas Katie. Au début de l’épisode de la semaine prochaine, nous allons voir Michael s’auto-éliminer à cause de son fils, et Katie ne rencontre jamais sa famille.”

En d’autres termes, il ne gagne pas (voici qui le gagne), mais lui et Katie ont formé une connexion pour lui permettre d’aller aussi loin. Les doigts croisés, il trouve la bonne femme à l’avenir!

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

