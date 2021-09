Qui est Michael Buffer ? Pourquoi dit-il ‘préparons-nous à gronder ? Combien est-il payé ?

La défense du titre d’Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk sera l’un des plus gros combats de 2021 – et signifie alors que Michael Buffer réchauffera ses cordes vocales.

L’annonceur légendaire, 76 ans, est la voix de la boxe depuis près de 40 ans et sera à nouveau sur le ring samedi soir.

“Préparons-nous à gronder”, c’est Michael Buffer

AJ et Usyk sont dans des camps d’entraînement depuis des mois avant leur collision avec des poids lourds et ont finalement pris la balance vendredi.

Pourtant, pour de nombreux fans, le combat entre eux ne sera pas réel tant que Buffer n’aura pas le microphone et ne criera “Préparons-nous à gronder”.

Mais quelles sont les origines de son slogan emblématique et combien l’Américain est-il payé pour son apparence ? talkSPORT.com jette un œil…

Qui est Michael Buffer ?

Buffer est né à Philadelphie, en Pennsylvanie, le 2 novembre 1944.

Ses parents ont divorcé alors qu’il n’avait que 11 mois et il a été élevé par des parents adoptifs sous le nom de Huber.

Buffer est devenu un annonceur de ring en 1982 à 38 ans, gagnant une exposition nationale un an plus tard en tant que seul annonceur pour les combats promus par le Top Rank de Bob Arum sur ESPN.

Il est le demi-frère de l’annonceur emblématique de l’UFC Bruce Buffer, 64 ans, bien que le couple ne se soit présenté qu’en 1989.

Alors que la boxe reste le point fort de Michael, sa voix en plein essor a conduit à des passages dans les MLB World Series, les finales de la NBA, la WWE et la désormais défunte WCW.

Michael Buffer et Bruce Buffer sont des demi-frères Pourquoi dit-il « préparons-nous à gronder » ?

Buffer a commencé à prononcer son slogan intemporel en 1984 – deux ans après ses débuts en tant qu’annonceur – après s’être inspiré de Muhammad Ali.

Il a déclaré à Yahoo en 2018 : « Je voulais un crochet pour que les fans sachent qui sont les combattants de l’événement principal. Les stars du spectacle.

« Le Grand Mohammed Ali disait : ‘Je suis si beau ! Je suis prêt à gronder ! Grondez, jeune homme, grondez ! Et j’ai en quelque sorte affiné cela en “Préparons-nous à gronder”.

« … Au fil des ans, c’est devenu un appel aux armes. … Cela a été un excellent moyen de faire savoir aux gens … que vous allez voir l’événement principal.

Le demi-frère de Michael, Bruce, est lui-même célèbre pour son « C’EST L’HEURE ! » slogan à l’UFC.

Mais le plus jeune Buffer était en fait celui qui a déposé la signature de Michael en 1992, peu de temps après être devenu son manager.

The Voice of the Octagon a déclaré à BT Sport : « J’ai réalisé que (Michael) n’avait pas déposé de marque [Let’s get ready to rumble’] et n’avait ni t-shirts ni chapeaux.

« Alors j’ai commencé à me passionner pour cela et j’avais l’ambition de devenir annonceur parce que j’ai toujours aimé être sur scène et parler devant des gens. »

Le moment de l’ampoule est venu lorsqu’il a assisté à Evander Holyfield contre Riddick Bowe en 1992.

Bruce Buffer a révélé qu’après avoir regardé la réaction de son frère de la part de Jack Nicholson, Hulk Hogan et d’autres célébrités présentes, il avait réalisé le potentiel de ” Préparons-nous à gronder “.

.

Bruce est le manager de Michael et a été impliqué dans la marque déposée de son célèbre slogan Combien est-il payé ?

Selon les rapports, Buffer gagne entre 25 000 $ et 100 000 $ à chaque fois qu’il utilise son slogan en fonction du combat.

Le vétéran aurait même engrangé 1 million de dollars à certaines occasions, mais n’a pas encore révélé son salaire pour l’affrontement de Joshua avec Usyk.

Buffer a été interrogé sur les informations selon lesquelles son slogan lui aurait rapporté 400 millions de dollars au cours de sa carrière en 2018, mais il a indiqué que c’était en fait plus.

Il a déclaré à USA Today: «Cela vient d’il y a quelques années et reflète les ventes de nombreux produits associés à” préparons-nous à gronder “, y compris les publicités.

« Cela a été très, très gratifiant.