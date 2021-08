Qui est Michael Shuman, le petit-ami de Lily James en 2021 ? Tous les détails ici

Lily James a récemment été aperçue en train de siroter des smoothies avec son nouveau mec Michael Shuman, mais avant d’ouvrir un milliard d’onglets pour découvrir qui est le petit ami de Lily, continuez à lire parce que je viens de faire tout cela pour vous.

En février 2021, Lily et Michael ont été aperçus en train de s’embrasser en Angleterre, et les choses ne font que s’aggraver depuis. Au printemps, Lily était partie rencontrer les parents de Michael à Los Angeles, selon E! Nouvelles. Tout cela pour dire, attachez-vous définitivement, car vous voudrez peut-être vous investir émotionnellement dans ce couple. Avant que vous ne le fassiez, voici quelques informations nécessaires sur la rockstar boo thang de Lily, âgée de 35 ans !

Michael est dans un groupe.

Eh bien, deux groupes, en fait. Michael joue de la basse dans le groupe de rock Queens of the Stone Age, qui s’est construit une réputation pour, hum, ~ la nudité sur scène ~. Oui, vous avez bien lu. Il fait partie du groupe depuis 2007 et il fait également du chant. Michael est un musicien dans tous les sens du terme, joue de * plusieurs * instruments et écrit également des chansons. Se pâmer beaucoup ?

En plus de Queens of the Stone Age, Michael fait partie d’un groupe de trois hommes appelé Mini Mansions depuis 2009 avec ses deux meilleurs amis. (Aww, nous aimons une bromance!) Le troisième (et le plus récent) album du groupe s’appelle Guy Walks Into a Bar….

Il est nominé aux Grammy Awards, NBD.

Queens of the Stone Age a * sept * nominés aux Grammy, dont deux incluent le meilleur album rock en 2013 et 2017.

Impressionnant!

Son surnom est extrêmement cool.

« Chaussures Mikey » ! À quel point est-ce amusant de passer? C’est aussi sa poignée IG.

Michael et Lily gardent les choses très discrètes.

Lily n’a pas encore invité son petit ami sur un tapis rouge pour ses débuts en couple, d’accord ? Ces deux-là gardent les choses confortablement à l’abri des projecteurs pour la plupart… à moins que les paparazzi ne les surprennent en promenade :

Je ne peux pas tous les gagner !

