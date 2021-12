Qui est Miguel Espinoza candidat à EXATLON 2022 ?

Telemundo Exatlon 6 États-Unis

Les adeptes d’EXATLON États-Unis attendent avec impatience les jours jusqu’au 11 janvier, date à laquelle la saison 2022 de l’émission de téléréalité Telemundo commencera officiellement, et alors que de plus en plus de nouvelles du programme commencent à être connues, on a appris que l’ex-reine Alejandra Espinoza frère sera l’un des concurrents.

Miguel Ángel Espinoza, un mannequin de 27 ans, qui vit à San Diego, Californie et qui est né à Tijuana, Mexique, sera l’un des nouveaux visages de la « compétition la plus féroce de la planète, qui fera ses débuts en l’équipe des Concurrents.

Après avoir pris connaissance de la nouvelle, la gagnante de la première édition de Nuestra Belleza Latina a partagé une publication sur son Instagram, dans laquelle elle a fièrement annoncé la bonne nouvelle concernant son petit frère Miguel, et désormais elle lui envoie la meilleure des énergies.

« Je ne peux même pas expliquer le niveau d’émotion que je ressens en ce moment 😬 l’année prochaine sera une GRANDE ANNÉE !! Je suis très fière de toi Angel, nous allons pour une ligne de cheveux de plus pour le tigre », a commenté la Mexicaine sur son Instagram, où elle a partagé une photo du nouveau concurrent d’EXATLON, après une séance d’entraînement, montrant son anatomie.

« Vous l’avez rêvé et vous vous êtes préparé, maintenant pour profiter et exécuter UN CHINGON ! @miguelespinoza va sur sa page pour voir de quoi je parle😭 #bro #miguelAngel », a ajouté l’animatrice, faisant la publicité de son petit frère, qui fait partie de la grande famille qu’ont les Espinoza, où il y a 11 descendants.

Immédiatement, des personnalités du monde du divertissement, ainsi que des fans d’Alejandra Espinoza, ont accueilli Miguel au spectacle et lui ont souhaité bonne chance.

« 👏👏👏👏👏👏si beauoooo !!!!! Ce petit frère est un amour », a assuré Lili Estefan, tandis qu’Anibal Marrero disait de son beau-frère : « Fou de voir @miguelespinoza en @exatlonestadosunidos ».

Le jeune homme, qui souhaitait depuis longtemps être choisi pour la sixième saison d’EXATLON États-Unis, qui dans la dernière édition a laissé le mexicain Norma Palafox et le portoricain Jeyvier Cintrón en tant que champions, s’est également rendu sur son Instagram pour confirmer la nouvelle de sa participation. , et a montré son immense joie.

Hâte de partager cette nouvelle avec vous ! Rendez-vous le 11 janvier mon peuple 💪🏼🔷 », a déclaré le garçon, qui partage constamment des photos de ses entraînements durs et de sa vie personnelle sur son profil Instagram.

Miguel compte près de 200 000 abonnés sur son Instagram, où il est également entraîneur personnel en ligne.

Dites-nous ce que vous pensez de la participation de Migue Espinoza à EXATLON et si vous pensez que cette fois les Bleus prendront la première place dans les deux catégories, où en plus du trophée, il y a un prix de 200 000 $.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires