Qui est N Rangasamy? Les sondages d’opinion des leaders prédisent le prochain ministre en chef de Pondichéry

La victoire de l’Alliance nationale démocratique aux élections de l’Assemblée de Pondichéry a été un thème récurrent dans les sondages d’opinion publiés alors que la saison des sondages commençait. Et l’homme au centre – N Rangasamy – un cas rare où le CM de l’alliance a gagné ». t être du BJP mais un constituant NDA différent. Rangasamy est un leader vétéran et un visage de premier plan dans la politique de Pondichéry, a été dans la politique active depuis plus de trois décennies. Lorsque le gouvernement dirigé par V Narayanasamy est tombé en février de cette année, l’accent était clairement mis sur le prochain mouvement de N Rangasamy. Après que la Commission électorale a annoncé le calendrier du scrutin pour Pondichéry, il y avait quelques différences entre le BJP et Rangasamy. Sentant cela comme une opportunité, l’opposition DMK a même continué à le courtiser en l’invitant à diriger le SDA. Cependant, le BJP a réussi à résoudre les différends et a annoncé qu’il contesterait les sondages sous la direction de Rangasamy à Pondichéry et qu’il sera le candidat CM de la NDA.

Qui est N Rangasamy?

Né le 4 août 1950, Rangasamy entame son parcours politique avec le Congrès. Il a d’abord contesté les sondages de Thattanchavady mais a perdu contre V. Pethaperumal par une marge d’environ 900 voix. L’année prochaine, en 1991, il a remporté à partir du même siège par une marge de 7260 sièges et cela a marqué le début de sa séquence de victoires qui se poursuit jusqu’à ce jour. Il a été élu à l’Assemblée de Pondichéry de la circonscription de Thattanchavady en 1991, 1996, 2001 et 2006. Il est ensuite passé à Indiranagar et a remporté la circonscription en 2011 et 2016.

En 1991, il a été nommé ministre de l’Agriculture, ministre des Coopératives en 1996 et ministre de l’Éducation en 2000. Il a ensuite dirigé l’État en 2001 en tant que ministre en chef du Congrès et a servi jusqu’en 2008. Il a quitté le Congrès en 2011 pour faire flotter son parti. Congrès de l’Inde NR (AINRC). Selon les rapports, il détient le record de devenir ministre en chef à peine trois mois après avoir lancé un nouveau parti. Il est intéressant de noter que Rangasamy est le seul dirigeant du territoire de l’Union qui est devenu le ministre en chef en créant un nouveau parti. Lors des élections de 2011, son parti AINRC a remporté 15 sièges sur 17 qu’il a disputés et son partenaire d’alliance All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) a obtenu 5 sièges sur 10 qu’il a disputés. N Rangasamy était le chef de l’opposition à l’assemblée de Pondichéry de 2016 à février 2021.

En raison de sa politique en faveur du peuple, il est souvent appelé le premier ministre du peuple (makkal mudhalvar). Le mérite du premier collège médical gouvernemental de Kathirkamam lui revient également. On peut souvent voir le leader populaire voyager dans l’UT sans aucune sécurité et conduire parfois une moto dans sa circonscription. En raison de sa simplicité et de sa facilité d’accès, il a été surnommé Junior Kamaraj vivant sur le territoire de l’Union.

NDA à Pondichéry constitue AINRC, BJP et AIADMK. Pondichéry se rendra aux urnes le 6 avril et le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

