Qui est Nayte Olukoya de la saison « Bachelorette » de Michelle Young ?

Attention: il y a des spoilers sur la saison de Michelle Young de The Bachelorette ci-dessous! Ne faites pas semblant de ne pas vivre pour eux !

La saison de Michelle Young de The Bachelorette n’a même pas encore commencé, mais nous obtenons déjà des détails juteux sur certains de ses candidats alors que le tournage se poursuit! Exemple concret: Michelle a été aperçue en train d’embrasser le candidat Joe Coleman lors d’un rendez-vous super amusant lors d’un Twins vs. Le match des Rays il y a à peine trois jours, et maintenant, Reality Steve dit qu’elle est allée à un rendez-vous en tête-à-tête avec Nayte Olukoya et deux de ses meilleures amies pour ~ le sentir ~.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Cela signifie qu’il est temps de plonger profondément dans ce gars Nayte pour voir s’il est digne du cœur de Michelle. Attachez-vous !

il est canadien

Bien que le message Twitter de Reality Steve ci-dessus indique que Nayte est originaire d’Austin, au Texas, les preuves suggèrent qu’il est en fait de Winnipeg, au Manitoba, au Canada. Et par preuve, je veux absolument dire un autre post Twitter de Reality Steve.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Oui, il est chargé de compte

Après avoir eu quelques concerts dans le barman et les ventes à la commission, Nayte a commencé chez Indeed.com, votre ressource de recherche d’emploi préférée, en tant que responsable de compte et est resté dans ce rôle pendant un an et demi avant d’être promu au poste de responsable de compte senior. cette année.

Ce contenu est importé de Giphy. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Il est… honnête ?

Nous n’avons pas beaucoup d’informations sur Nayte (pour l’instant), mais au moins, il semble être un homme honnête – sa biographie IG admet qu’il a acheté la moitié de ses 10 000 abonnés à l’âge de 17 ans, LOL.

Instagram

Et c’est tout ce que nous savons sur Nayte jusqu’à présent – ​​j’ai hâte de voir comment se déroulera son rendez-vous avec Michelle quand sa saison de The Bachelorette sera diffusée !

Starr Bowenbank Assistant rédacteur en chef des nouvelles Starr Bowenbank est le rédacteur en chef adjoint des nouvelles qui écrit sur tout ce qui concerne les actualités, la culture pop et le divertissement. Vous pouvez la suivre ici.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io