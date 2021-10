Qui est obligé de porter le nouveau signal DGT ? | Moteur

La Direction générale de la circulation a lancé un nouvel autocollant qui avertit des angles morts afin que les cyclistes et les piétons soient avertis au cas où un véhicule ne pourrait pas nous voir.

La mission de la DGT pour rendre les routes plus sûres est souvent liée au fait que nous, les citoyens, devons apprendre de plus en plus de règles, plus de panneaux, plus d’autocollants et plus d’avertissements.

Et ce n’est pas un reproche, loin de là, car cela affecte notre sécurité et cela se traduit par moins de vies abandonnées.

Dans ce sens, la DGT a lancé un nouveau signal pour certains véhicules qui avertit des angles morts, un problème qui ajoute des blessures et des décès chaque année.

🆕Instruction #DGT sur les angles morts 🇪🇸🚚🙈.Objectif👉protéger les #vulnérables🔵Utilisation volontaire du signal sur👇🔹Bus🔹Véhicules utilitaires légers🔹Camions rigides🔹Camions tracteurs avec remorques🔹Véhicules Transport Déchets➕ℹ️👉https : / /t.co/A0UDa6dTEB pic.twitter.com/ewLJvsGRhO – Direction Générale Circulation (@DGTes) 29 septembre 2021

Et, comme ceux-ci n’ont pas encore été complètement résolus (malgré le fait qu’il existe des solutions technologiques qui atténuent leurs dangers), ce que la Direction générale de la circulation a pensé, c’est qu’elle devrait au moins les avertir. Et quoi de mieux qu’à travers un autocollant.

Comme nous le voyons dans le tweet que nous vous avons laissé, la DGT explique qu’il n’y a pas de véhicules qui sont obligés de le transporter, mais ce n’est qu’une recommandation de bonnes pratiques, puisqu’elles parviennent à rendre la route plus sûre, notamment pour les cyclistes et les piétons.

Ce sont les véhicules qui doivent porter l’autocollant: Autobus, véhicules utilitaires légers, camions rigides, tracteurs avec remorques et véhicules de transport de déchets.

La façon d’équiper ces autocollants est simple, puisque chaque véhicule doit porter trois. Un à droite, un à gauche et un à l’arrière droit. A une hauteur comprise entre 90 et 1,50 mètre, afin d’être parfaitement visible.

Bien qu’ils ne soient pas obligatoires, comme nous l’avons indiqué, ce qui est interdit c’est de les mettre dans des voitures particulières classiques, puisqu’il n’y a pas de véritables angles morts là-bas et que le conducteur commettrait une illégalité en les prenant.

Si vous conduisez l’un des véhicules dans lesquels ils recommandent de porter l’autocollant, il est préférable de le faire, car vous contribuerez au fonctionnement normal de la circulation et rendrez la route plus sûre.