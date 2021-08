Qui est Odsonne Edouard ? L’as de l’académie du Paris Saint-Germain recherché par Arsenal et Leicester, a marqué pour le plaisir au Celtic, en compétition avec Kylian Mbappe et devrait désormais rejoindre Crystal Palace

in

Crystal Palace se rapproche de la signature de l’attaquant du Celtic Odsonne Edouard.

Le joueur de 23 ans fait face à un avenir incertain à Parkhead avec seulement un an restant sur son contrat au club.

getty

L’attaquant du Celtic Odsonne Edouard est lié à un transfert en Premier League

Cependant, avec le temps qui passe, il semble que les Eagles soient le club à avoir profité de la situation de l’attaquant.

On prétend qu’un accord d’une valeur comprise entre 15 et 20 millions de livres sterling a été conclu pour le joueur qui jouit d’une assez bonne réputation devant le but en Écosse.

Mais que savez-vous de la future signature des Eagles ? Voici cinq choses que vous devez savoir sur Edouard.

Le Parisien

Né en Guyane française, Odsonne Edouard a grandi à Paris et a commencé sa carrière avec l’équipe amateur de l’AF Bobigny avant de rejoindre l’académie des jeunes du Paris Saint-Germain à l’âge de 13 ans.

L’attaquant a pris peu de temps pour avoir un impact avec le PSG après avoir marqué 25 buts en 22 apparitions pour l’équipe des moins de 17 ans du club, avant de poursuivre sa puissante forme devant le but alors qu’il progressait dans les groupes d’âge.

Edouard a signé un contrat professionnel avec le PSG en 2016 et a même fait partie de l’équipe première lors de plusieurs matches amicaux de pré-saison.

Les années de prêt

En 2016-17, la décision a été prise d’autoriser Odsonne Edouard à quitter le PSG en prêt avec un transfert en Ligue 2 Toulouse étant la destination.

L’attaquant a fait 17 apparitions pour le club et a marqué un but, son premier dans le match professionnel.

Ce n’était peut-être pas le retour le plus impressionnant, mais cela a suffi à convaincre son prochain club de faire un pas.

getty

Odsonne Edouard a marqué cinq championnats cette saison Essayez avant d’acheter

Odsonne Edouard a effectué un prêt d’une saison au Celtic à l’été 2017, le début de son parcours avec le club.

Au cours de sa période de prêt, l’attaquant a marqué 11 buts pour le club dans toutes les compétitions, un décompte qui les a convaincus de rendre le mouvement permanent pour un montant record de 8 millions de livres sterling.

Un palmarès impeccable

Edouard n’a pas perdu de temps pour marquer les esprits avec le Celtic.

Lors de sa signature avec le club, le joueur a marqué 22 fois lors de sa première saison permanente à Parkhead, avant de marquer 28 buts lors de sa deuxième campagne et 22 la dernière fois.

Il a également joué un rôle clé dans deux victoires au titre de Premiership écossaise, qui ont porté le record du club à neuf victoires consécutives, avant que les Rangers rivaux de Old Firm ne mettent fin à leur quête d’un dixième historique.

Odsonne Edouard a marqué le vainqueur du Celtic après l’expulsion de Jozo Simunovic Pas étranger à l’intérêt de la Premier League

Vous ne marquez pas 86 buts en 179 apparitions avec le Celtic sans susciter un intérêt substantiel de la part des clubs anglais.

Arsenal, Leicester City, Newcastle United et Brighton font tous partie des clubs qui ont été liés à Edouard au cours des deux dernières années.

Cependant, la réticence du Celtic à perdre son attaquant vedette a rendu toute décision difficile à accepter.

Mais, avec son contrat expirant l’année prochaine, il est clair que la main des Bhoys a été forcée avec l’intérêt de Crystal Palace.

Des ambitions internationales

Edouard aura certainement l’espoir de percer dans l’équipe nationale de France à la fin de son transfert estival.

Le joueur de 23 ans a représenté les Blues dans tous les groupes d’âge, des moins de 17 ans aux moins de 21 ans, avec un record impressionnant de 17 buts en seulement 14 matches des moins de 21 ans pour la France.

Compte tenu du niveau de concurrence dans la configuration nationale avec Kylian Mbappe et Karim Benzema, il n’est pas surprenant qu’une casquette senior ait été difficile à trouver.

Mais avec le temps de son côté, Edouard espère réussir le plus tôt possible.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.