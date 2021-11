Qui est Parag Agrawal, le nouveau PDG de Twitter ?

Parag Agrawal (Crédit : Twitter)

(CNN espagnol) – Parag Agrawal, jusqu’à il y a quelques heures le directeur de la technologie de Twitter, est le nouveau PDG du réseau social, qui a confirmé lundi le départ de Jack Dorsey en tant que PDG de l’entreprise.

« J’ai décidé de quitter Twitter parce que je pense que l’entreprise est prête à laisser ses fondateurs derrière elle. Ma confiance en Parag en tant que PDG de Twitter est profonde. Son travail au cours des 10 dernières années a été transformateur. Je suis profondément reconnaissant pour ses compétences, cœur et âme. Il est temps pour lui de diriger », a déclaré Dorsey dans un communiqué.

Agrawal est titulaire d’un doctorat en informatique de l’Université de Stanford et d’un baccalauréat en informatique et en ingénierie de l’Indian Institute of Technology de Bombay, selon sa biographie publiée sur le blog Twitter. Il travaille chez Twitter depuis une décennie et depuis 2017 était le directeur de la technologie de l’entreprise.

« J’ai rejoint cette entreprise il y a 10 ans, alors qu’elle comptait moins de 1 000 salariés. Ces jours me paraissent être hier », a déclaré le programmeur dans un mail adressé à ses employés où il était « énergisé par les opportunités qui l’attendaient ».

Dans son rôle de CTO, Agrawal a dirigé les travaux visant à améliorer la vitesse de développement tout en faisant progresser les fonctionnalités d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle de l’entreprise, explique Twitter.

« Il est mon choix depuis un certain temps étant donné à quel point il comprend l’entreprise et ses besoins », a écrit Dorsey à propos d’Agrawal. « Parag a été à l’origine de toutes les décisions critiques qui ont contribué à changer cette entreprise. Il est curieux, curieux, rationnel, créatif, exigeant, conscient de lui-même et humble ».

Agrawal, qui a précédemment travaillé dans des entreprises technologiques telles que AT&T, Microsoft et Yahoo, a souligné l’importance de Twitter aujourd’hui.

« Le monde nous regarde en ce moment, encore plus qu’avant. Beaucoup de gens auront des points de vue et des opinions différents sur les nouvelles d’aujourd’hui. C’est parce qu’ils se soucient de Twitter et de notre avenir, et c’est un signe que le travail que nous faisons ici est important. Montrons au monde tout le potentiel de Twitter ! ».