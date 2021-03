Qui est Paulina Sánchez, la femme d’affaires mexicaine qui épousera Javier Ortega Smith?

Javier Ortega Smith, secrétaire général de Vox et porte-parole du parti à la mairie de Madrid, a mis fin à son statut de célibataire. À tel point qu’en octobre prochain, il épousera la femme d’affaires mexicaine Paulina Sánchez del Río Nájera, comme rapporté ce lundi L’Espagnol.

Le lien aura lieu dans le cigarral de Santa Elena, à Tolède, dont le politicien possède un huitième. La ferme a environ 23 000 mètres carrés et offre une vue sur l’Alcazar de Tolède. A partir de ce moment, le numéro deux de Vox entamera une nouvelle étape entre les mains de l’exécutif.

Partenaire de Javier Ortega Smith, 52 ans, a rejoint HSBC en 2007, la cinquième plus grande banque du monde; et en 2015, elle est nommée directrice de la communication de cette même entité. Auparavant, il avait travaillé chez Saber Corporation, Altran et le groupe BAL.

Plus précisément, Paulina Sánchez del Río Nájera, qui a toujours été étrangère à la politique, Il dirige la communication de la banque d’investissement pour l’Espagne, l’Italie, le Portugal, Israël et l’Afrique du Sud.

C’est en 2018 que la femme d’affaires a commencé à combiner son travail dans le Secrétariat général des multinationales par Marca España, une association d’entreprises de divers secteurs.

De plus, cette femme d’affaires renommée, dans la quarantaine, est membre du British Investment Committee et la Chambre de commerce britannique en Espagne.

En 2019, l’ancien béret vert a déclaré dans une interview avec LOC Quoi « l’amour est compliqué »: « Je n’ai jamais eu de préjugés d’aucune sorte. Maintenant, une autre chose est que tomber amoureux est toujours plus facile si vous êtes d’accord sur la façon dont vous voyez la vie, la famille, la religion … ». Maintenant, il semble que, enfin, il a trouvé l’amour.