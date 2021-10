Qui est Paulo Fonseca ? La cible du manager de Newcastle qui s’est déguisée en Zorro après la victoire de Man City, a subi une confusion et est à deux doigts de prendre le poste de Tottenham

Newcastle recherche un nouveau manager après avoir pris la décision de limoger Steve Bruce.

Heureusement pour les supporters, il semble qu’un candidat soit déjà en tête de la course pour être nommé son successeur.

Paulo Fonseca est le favori pour le poste et aurait un travail difficile à accomplir

Paulo Fonseca a été fortement lié à un déménagement à St James’ Park avec quelques suggestions selon lesquelles l’entraîneur-chef est ouvert à la perspective de déménager dans le nord-est de l’Angleterre.

Alors, qui est l’homme lié au poste de Newcastle ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Paulo Fonseca.

Fonseca a pris sa retraite à 32 ans pour se consacrer à une carrière d’entraîneur Le joueur

Né le 5 mars 1973 au Mozambique, Fonseca a déménagé au Portugal dès son plus jeune âge.

Il a commencé son parcours dans le football avec son club natal, le FC Barreirense, dans le troisième niveau du football portugais, où il a été transféré dans l’un des plus grands clubs du pays à Porto.

Il a passé du temps en prêt avec Leca, Belenenses et Maritimo avant de s’installer définitivement à Vitoria Guimaraes puis à Estrela Amadora.

Retirant de jouer à l’âge de 32 ans, Fonseca est directement devenu entraîneur avec l’équipe de jeunes d’Estrela Amadora avant de faire sa grande pause avec Pacos Ferreira en 2012 où il a aidé l’équipe à se qualifier pour la Coupe UEFA lors de sa première saison.

Paulo Fonseca est un agent libre et on pense qu’il aimerait la carrière de Newcastle Job Management

Après un an avec Pacos Ferreira, Fonseca a obtenu un transfert à Porto, mais il a été limogé après moins d’un an avec le club en troisième position dans la course au titre portugais.

Il est revenu à Pacos Ferreira avant de rejoindre Braga qu’il a mené à la quatrième place du championnat tout en remportant la coupe nationale, la Taca de Portugal.

En 2016, Fonseca a été transféré aux champions ukrainiens Shaktar Donetsk où il a connu un réel succès lors de son séjour de trois ans.

L’entraîneur-chef portugais a remporté un doublé en championnat et en coupe au cours de chacune de ses trois années au club, tout en atteignant les 16 derniers de la Ligue des champions 2017/18 après avoir battu Manchester City 2-1.

Zorro

Il a fait la une des journaux après cette victoire lorsqu’il est apparu dans sa conférence de presse d’après-match en tant que héros de son enfance, Zorro.

Il avait promis à ses joueurs qu’il se déguiserait en Zorro s’ils atteignaient la phase à élimination directe et l’a dûment fait en disant : « C’est la conférence de presse la plus joyeuse de ma carrière. »

Un mélange tout-puissant

Il a été nommé entraîneur-chef de la Roma à l’été 2019 où il a décroché une cinquième et une septième place en Serie A au cours de ses deux saisons, tout en atteignant les demi-finales de la Ligue Europa cette année avant d’annoncer sa sortie en mai. 2021.

Tout ne s’est pas bien passé à Roma car Fonseca a subi une erreur de remplacement lors d’une défaite en Coppa Italia contre Spezia.

Le patron a eu le visage rouge après avoir effectué six changements au total dans le choc des coupes, déclarant après: « S’il y avait un problème, honnêtement, je ne le savais pas. »

Après que le Shakhtar ait battu City, Fonseca a donné sa conférence de presse déguisé en Zorro Links avec Tottenham

En quittant Rome, Fonseca était fortement lié à un déménagement à Tottenham en tant que premier choix du nouveau directeur sportif Fabio Paritici, qui venait de quitter la Juventus après 11 ans avec le club.

Selon Fonseca, un déménagement dans le nord de Londres a été « fait » jusqu’à ce que Paritici mette fin à l’accord en raison du style offensif du joueur de 48 ans.

Dans une interview avec The Telegraph, Fonseca a expliqué : « L’accord a été conclu. Nous préparions la pré-saison et Tottenham voulait un entraîneur offensif. Ce n’était pas annoncé mais nous avions prévu des joueurs de pré-saison.

« Mais les choses ont changé lorsque le nouveau directeur général est arrivé et nous n’étions pas d’accord avec certaines idées et il a préféré un autre entraîneur.

« J’ai quelques principes. Je voulais être coach des grandes équipes mais je veux le bon projet et un club où les gens croient en mes idées, ma façon de jouer, et cela ne s’est pas produit avec le directeur général.

« C’est ce que le président (Daniel Levy) et le directeur sportif (Steve Hitchen) ont demandé : construire une équipe capable de jouer un football attrayant et offensif et j’étais prêt pour cela.

«Je ne peux pas être d’une manière différente. Toutes mes équipes auront ces intentions. Contre les plus grandes équipes, je n’envoie pas mes équipes défendre près de leur propre surface.

Cependant, le célèbre journaliste Fabrizio Romano a révélé que la rupture des pourparlers était en réalité due à des « questions fiscales ».

Paulo Fonseca est considéré comme l’une des principales cibles de Newcastle pour le poste de manager vacant. Qu’a-t-on dit sur le poste de Newcastle ?

Suite à la décision de limoger Bruce en tant que manager, les spéculations ont commencé à s’intensifier concernant un transfert pour Fonseca.

Des rapports ont affirmé que l’entraîneur-chef portugais est une cible de choix pour les propriétaires de Newcastle et qu’il serait disponible pour rien car il est actuellement sans travail.

Avec Graeme Jones en charge par intérim, il est rapporté que des pourparlers pourraient avoir lieu cette semaine alors que les Magpies cherchent à intensifier leur recherche d’un nouveau patron.