Qui est Pepper dans la saison 6 de « The Masked Singer » ?

Tout au long de la saison 6 de The Masked Singer, les prétendants Wildcard sont entrés dans la mêlée. Au cours de l'épisode quatre, l'émission a présenté aux fans le dernier concurrent Wildcard, le Pepper. Qui est le poivre ? Découvrez tous les indices que vous devez savoir sur le chanteur mystère.

Saison 6, Épisode 4 – « Fête à la maison »

Le Pepper est là pour pimenter les choses ! Ils ont expliqué dans leur paquet d’indices, en dansant devant un panneau « Chiliwood », qu’ils cherchaient toujours des moyens de « ne pas être fade ». The Pepper, en regardant un téléphone exploser avec des notifications, a déclaré que cette dernière année avait été folle car quelque chose qu’ils avaient fait était devenu viral. Le chanteur mystérieux a présenté un coup gagnant de trois X d’affilée lors d’un jeu de morpion, qui a fait penser aux juges qu’ils étaient une star de TikTok. Enfin, Pepper a apporté une paire de patins à roulettes à la fête car vous n’avez pas besoin de permis de conduire pour eux.

The Pepper a choqué les juges avec leur voix puissante, qui a été pleinement exposée lors de leur interprétation de « Jealous » de Labrinth. Au lieu de deviner une star de TikTok, Ken Jeong a pensé que cela pourrait être Kesha à cause de sa chanson à succès, « Tik Tok ». Nicole Scherzinger a deviné Hailee Steinfeld. Jenny McCarthy pensait qu’il pouvait s’agir d’une pop star majeure comme Lady Gaga ou Miley Cyrus.

The Masked Singer est diffusé le mercredi à 20 h HE sur Fox.

