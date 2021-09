Qui est Priyanka Tibrewal, le pari du BJP contre Mamata Banerjee dans le concours bypoll à enjeux élevés de Bhabanipur?

in

Selon un affidavit électoral déposé par Priyanka Tibrewal, elle a 41 ans.

Le parti Bharatiya Janata a présenté aujourd’hui Priyanka Tibrewal comme candidat de Bhabanipur contre Mamata Banerjee. Cette décision est le contraire du BJP au slogan de Mamata Banerjee ” Bangla nijer meyekei chay (le Bengale veut sa propre fille) ” que le TMC a donné lors des élections législatives plus tôt cette année. En contrant Priyanka Tibrewal, le BJP en a fait une élection « fille contre fille ».

Qui est Priyanka Tibrewal ?

Tibrewal, avocate de profession, avait rejoint le BJP en 2014, apparemment sur proposition du député Babul Supriyo, pour qui elle travaillait comme conseillère juridique. Elle est actuellement vice-présidente de l’aile jeunesse du BJP du Bengale occidental. Un examen attentif du profil de Priyanka montre qu’elle a été une leader active et vocale du parti. Selon les médias, elle était l’une des pétitionnaires de la Haute Cour de Calcutta dans les affaires de violence post-électorale. Alors que le TMC était en mode déni concernant les violences post-électorales, le HC avait ordonné une enquête dirigée par le CBI et le SIT dans l’affaire, que le parti safran a qualifié de justification de sa position.

Selon un affidavit électoral déposé par Priyanka Tibrewal, elle a 41 ans et le nom de son mari est Aditya Kumar Tibrewal. Née le 7 juillet 1981 à Kolkata, Tibrewal a fait ses études à la Welland Gouldsmith School. Elle a obtenu son diplôme de l’Université de Delhi. Elle a obtenu son baccalauréat en droit du Hazra Law College de l’Université de Calcutta en 2007 et une maîtrise en administration des affaires de l’Assumption University, en Thaïlande, en 2009.

Tibrewal a fait ses premiers débuts électoraux infructueux en 2015 lorsqu’elle a contesté l’élection du conseil municipal de Kolkata à partir du numéro 58 de la circonscription. Elle a été nommée vice-présidente de l’aile jeunesse du BJP en 2020. Elle a de nouveau contesté les sondages de l’assemblée du Bengale de la circonscription d’Entally dans lesquels elle a perdu contre Swarna Kamal Saha du TMC. Alors que Saha a obtenu 101709 voix, Tibrewal a obtenu 43 452 voix.

