Qui est qui dans la nouvelle Gossip Girl ? De Blair Waldorf à Julien Calloway

Obie Bergmann dans le rôle de Dan Humphrey

Eli Brown dans le rôle d’Obbie Bergmann. (Shutterstock)

Obie est le petit ami de Julien et est hanté par l’argent de sa famille. Il n’en est pas fier et cherche à faire des choses qui le rachètent. Vivre aussi torturé que Dan Humphrey et voyez le luxe et les excès de loin, bien que vous puissiez les avoir. C’est le type qui vous dit qu’il s’intéresse plus à l’âme qu’à l’apparence. Il s’intéresse à la littérature, la culture et les mouvements politiques, il est le plus éveillé, comme Dan, mais avec de l’argent.

Zoya Lott – Jenny Humphrey

Whitney Peak est Zoya Lott. (Kristin Callahan / Shutterstock)

La nouvelle Jenny. Elle est littéralement l’étranger qui vient à constance de déplacer l’ordre imposé par Julien et son entourage. Il ne vient pas d’une famille d’argent, mais entre à l’école grâce à une bourse et doit travailler dur pour l’entretenir ou bien, il n’en a pas les moyens. Comme Jenny, elle ne vit pas dans l’Upper East Side et arrive en transport. La différence avec Humphrey est que Zoya ne se sent pas complexe ou se sent moins à l’aise avec l’argent. Elle n’aspire pas non plus à être aussi riche que ses pairs. C’est très simple.

Luna La et Monet de Haan – Pénélope et Isabel

Zion Moreno (Luna La) et Savannah Lee Smith (Monet de Haan). (Kristin Callahan / Shutterstock)

Joué par le Mexicain Zion Moreno (Luna) et Savannah Lee Smith (Monet), ce sont les fidèles de Julien. Ils l’aident à entretenir son Instagram, à publier ses posts, à se maquiller et ils l’accompagnent à tous ses événements. Comme Penelope et Isabel ont suivi Blair, la différence est que Luna et Monet ne sont pas manipulés par JulienAu lieu de cela, ils veulent être avec quelqu’un qui contrôle Constance. Ils feront tout ce qu’il faut pour maintenir l’établissement.