Qui est qui dans « l’affaire Hamraoui » ?

19/11/2021 à 20:01 CET

L’« affaire Hamraoui » continue son cours. Alors que dans les premières hypothèses on disait qu’Aminata Diallo était responsable de la terrible attaque subie par son partenaire au PSG Kheira Hamraoui, maintenant les projecteurs pointent clairement vers une personne très différente : Hayet Abidal, L’épouse actuelle d’Eric Abidal, ancien joueur et ancien secrétaire technique du FC Barcelone.

Selon les informations en provenance de France, Hayet aurait organisé l’attaque contre l’ancien footballeur du Barça. Apparemment, Eric Abidal aurait eu une relation amoureuse avec Kheira pendant leur séjour à Barcelone alors qu’Eric était déjà marié à Hayet. En France, il vise une revanche amoureuse. Même comme ça, Les avocats de l’épouse d’Abidal nient toute implication dans l’attentat contre Hamraoui. Alors qui est qui dans toute l’affaire Hamraoui ?

Kheira Hamraoui

La victime de toute cette histoire. Le footballeur du PSG a reçu une attaque brutale de la part de deux hommes cagoulés alors qu’il revenait d’un dîner d’équipe le 4 novembre. Les deux assaillants l’ont fait sortir de la voiture et l’ont frappé avec une barre de fer, lui causant des blessures aux mains et aux jambes dont il se remet encore. « J’ai essayé de me protéger autant que possible avec mes mains », a-t-il déclaré.

Les avocats d’Hamraoui

Ils se souviennent que leur client est victime de tout ce gâchis. « Mon client n’a jamais déclaré, par exemple, aux enquêteurs de la PJ de Versailles que la puce de son téléphone était celle de son ex. C’est de la désinformation qui s’est répandue, au détriment de Mme Hamraoui. La question est : dans quel but ? », a demandé l’avocat du footballeur dans des déclarations à L’Équipe.

Aminata Diallo

Il a souligné être le principal responsable de l’agression envers son partenaire. La police judiciaire de Versailles l’a détenue pendant 36 heures pour son implication présumée dans l’organisation de l’attentat contre Hamraoui. Même comme ça, et contre vents et marées après tout ce qui avait été publié en France, a quitté le poste de police sans inculpation. Désormais, la footballeuse du PSG tente de récupérer son image après le scandale public dont elle a été victime ces derniers jours.

Eric Abidal

L’ancien secrétaire technique du Barça pourrait être l’un des « coupables » de l’attaque. Non pas parce qu’il l’a orchestré, mais parce que son histoire d’amour avec l’ancien joueur du Barça aurait précipité les événements. D’après ce qu’ils rappellent en France, Eric Abidal a eu une relation avec Kheira Hamraoui alors qu’il était marié à Hayet, ce qui aurait provoqué la réaction de la femme, dans un esprit de vengeance.

Hayet Abidal

Vous êtes, en ce moment, dans l’œil du cyclone. En France, ils la désignent comme la principale responsable de l’attentat dont Kheira Hamraoui a été victime le 4 novembre. Avant toutes les informations, L’épouse actuelle d’Eric Abidal a déjà demandé le divorce à l’ancien joueur du FC Barcelone.

Les avocats de la famille Abidal

Selon L’Équipe, l’avocat de Hayet et Eric Abidal insiste pour que leurs prévenus témoignent dans les plus brefs délais pourfaire face une fois pour toutes aux rumeurs et soupçons concernant la paternité intellectuelle de l’attentat contre Hamraoui. C’est ce qu’ils ont tenu à préciser au parquet de Versailles, assurant que Hayet Abidal n’a rien à voir avec ce qui s’est passé.

Les agresseurs

Les grands coupables. Deux voyous ont fait sortir Kheira Hamraoui de la voiture pour le tabasser. « Je suis tombé sur la route puis sur le côté droit de la route. Mon agresseur m’a frappé plusieurs fois avec une barre de fer. J’ai vu qu’elle visait principalement mes jambes et j’ai essayé de me protéger avec mes mains », a déclaré le footballeur. joueur du PSG à l’Équipe.