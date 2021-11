Qui est qui dans le groupe d’amis de Lidia Bedman, épouse de Santiago Abascal

Nouvelles connexes

« Mum, lifestyle, fashion, kids and travels » sont les mots qui identifient le profil Instagram de Lidia homme de lit (36 ans), suivi par plus de 230 000 utilisateurs. De cette façon, la femme de Santiago Abascal (45 ans), devenue une influenceuse à succès, précise les sujets qui l’intéressent, qu’elle aborde dans la plupart de ses publications et qui lui ont permis de se connecter avec un groupe de femmes attirées par les mêmes secteurs, qui sont est devenu ses grands amis.

Avec six autres influenceurs, blogueurs et entrepreneurs, Lidia Bedman a formé un groupe avec lequel elle partage non seulement son travail – ils font tous des réseaux sociaux – mais aussi son temps libre. Récemment, en effet, ils ont voyagé ensemble à Ibiza pour profiter des plaisirs qu’offre l’île des Baléares. Cela a été révélé par elle-même dans une série de photographies qui ont démontré leur relation de complicité et révélé leurs profils.

Olga García Ojeda

Elle s’identifie sur les réseaux avec l’utilisateur @vivirgongusto et se décrit comme « une mère de deux enfants, amoureuse, amatrice de mode & déco, travelholic et entrepreneur ». Ont 147 000 abonnés et dispose d’un site internet où, comme sur Instagram, aborde les sujets mode, maternité, déco et voyage. Ses partisans comprennent des visages nationaux reconnus tels que Sara Carbonero (37) ou Verdeliss (36), en plus du couple Abascal-Bedman.

Ses publications montrent souvent son côté de mère et d’épouse, ainsi que son goût pour la mode et les activités de plein air. Ses images gardent une esthétique délicate et suivent une palette de couleurs selon les saisons de l’année et les intentions de son poste. L’influenceur a collaboré avec des marques reconnues comme Toys R Us, Eucerin ou Le Creuset. Comme Lidia Bedman, elle a parfois partagé les détails de son voyage avec des amis.

Vanessa lixivie

« Les meilleurs compagnons d’aventures », c’est ainsi que Vanesa Leche a décrit le groupe d’amis qu’elle partage avec la femme de Santiago Abascal. Ont 39 000 abonnés et ses publications sont orientées vers les activités maternité, mode et lifestyle. Elle est mariée, mère de deux enfants et, selon sa biographie, vit entre Marbella et Madrid. Parfois, il collabore avec des petites marques et des entrepreneurs qui trouvent une fenêtre sur leur profil pour avoir une plus grande visibilité.

Laura Millara

Elle est connue sur Instagram sous le nom de @buscandoformaalasnubes, où il partage habituellement son expériences en tant que mère de deux enfants et épouse. En outre, détails de ses tenues et de ses voyages à travers le monde. Comme le révèle sa biographie, Laura Millara « aime les petites choses » et sa devise est « Vivre, laisser vivre et être heureux ». Il a 93 000 abonnés, parmi lesquels se distinguent Lidia Bedman, Santiago Abascal et Verdeliss.

Laura Millara, comme ses collègues, a su faire un usage professionnel de son profil Instagram et, au-delà de montrer son quotidien, elle a réalisé collaborations avec des entreprises de renom comme Mastercard, Bimbo ou Lacasitos. Aussi, avec des marques plus petites et entrepreneuriales qui ne sont sur le marché que depuis peu de temps.

Lidia Bedman et ses amis en voyage à Ibiza l’été dernier. Instagram

Jennifer M. del Valle

Son compte Instagram englobe ses petits plaisirs : mode de vie, voyages et famille. Ont 110 000 abonnés -parmi eux, Verdeliss ou Maria Fernandez-Rubies– et plus de 4 600 publications qui attirent l’attention pour garder la même esthétique. Ils suivent tous une palette de couleurs froides et rassemblent une série d’éléments parfaitement soignés. La plupart dévoilent quelques instants de leurs voyages et de leurs projets avec leurs trois enfants.

Jennifer a aussi un blog, promu dans sa biographie Instagram, dans laquelle il aborde les mêmes sujets que sur les réseaux sociaux. Là, en plus, elle révèle que, bien qu’elle se consacre à être une influenceuse, elle a un diplôme en journalisme. Ces dernières années, il a également été ambassadeur signature comme Rituals et a travaillé avec des marques comme Mango Kids.

Jury Désirée

Comme elle l’a révélé dans l’une de ses dernières publications sur Instagram, elle a d’innombrables anecdotes avec Lidia Bedman et le reste de ses amis, qu’elle donnerait pour « écrire un livre ». Il a 101 000 abonnés -entre elles Dulceida (32) -, elle est mère de trois enfants et dédie son profil Instagram à des sujets de maternité, mode de vie et voyage. Dans sa biographie, elle s’identifie également comme enseignante et révèle qu’elle vit à Ibiza.

Jury Désirée Elle est également connue pour sa chaîne YouTube, créée il y a cinq ans et où elle a 55 000 abonnés. Concernant ses collaborations, son travail avec des marques dédiées, avant tout, au secteur de l’enfance se démarque.

Judith Fronton

Le groupe d’amis de Lidia Bedman est complété par Judith, connue sur Instagram sous le nom de @mummiella. Suivi par des personnalités de renom du réseau telles que Bonnet Tamara (34) ou Madame de Rosa (39), montre généralement dans son profil des photographies impressionnantes de son voyager à travers le monde. Aussi votre la vie de maman et quelques moments de couple. Ses clichés attirent l’attention en raison de la combinaison parfaite de ses éléments et de ses couleurs saisissantes.

L’influenceur vit à Madrid et a 172 000 abonnés. Comme devise, il écrit dans sa biographie : « Tout passe, tout arrive. Parmi ses collaborations les plus marquantes, celles qu’il a réalisées avec des firmes de renom comme Cortefiel ou Foreo se démarquent. Son 32e anniversaire a permis la dernière rencontre à Ibiza avec Lidia Bedman et le reste des blogueurs.

