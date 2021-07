qui est qui et ce qu’ils combattent – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Trois semaines après les commentaires dramatiques de Britney Spears en cour condamnant la tutelle qui a contrôlé sa vie pendant 13 ans, un juge de Los Angeles et d’autres ayant un pouvoir légal sur la pop star seront lors d’une audience mercredi pour discuter des conséquences.

Les déclarations de Spears ont entraîné la démission de son défenseur public, la démission d’une société de gestion de fortune qui était censée superviser ses finances, et une pluie d’accusations entre son père et un conservateur professionnel qui est coupable des circonstances juridiques qui, selon Spears, sont « abusives » et doivent cesser.

Spears ne devrait pas reprendre la parole lors de l’audience de cet après-midi, à laquelle toutes les parties participeront à distance, mais elle pourrait intervenir alors qu’elle cherche à engager un avocat de son choix.

Lors de l’audience du 23 juin, dans ses premiers mots publics à la Cour sur cette question, Spears a déclaré qu’elle avait été forcée de prendre des médicaments et d’utiliser un contraceptif intra-utérin., qu’elle n’était pas autorisée à épouser son petit ami et qu’elle voulait être propriétaire de son propre argent.

“Je veux seulement qu’on me rende ma vie”dit Spears-

Jamie Spears et Jodi Montgomery : les tuteurs

Jamie Spears refuse de quitter la tutelle de la chanteuse malgré le fait qu’elle ait exprimé son désir de contrôler son argent (Photo: AP)

Il a sévèrement critiqué son père, qui a eu la garde de ses finances et a également eu des critiques plus restreintes avec Jodi Montgomery, le professionnel désigné par le tribunal pour la tutelle de sa personne, surveillant les décisions personnelles.

Jamie Spears a déclaré dans un dossier juridique que la Cour doit enquêter sur les allégations et le rôle de Montgomery, notant que la vie personnelle de sa fille était hors de son contrôle depuis qu’elle a démissionné de son poste de tutrice en 2019, un rôle qu’elle occupait depuis 11 ans. Il s’est opposé à la demande d’argent de Montgomery pour la sécurité sur les récentes menaces de mort, affirmant qu’il a subi des menaces similaires pendant des années.

Montgomery nie que Britney Spears ait été empêchée de se marier ou ait été forcée d’utiliser un contraceptif. Elle s’en est pris à James Spears, affirmant que Britney Spears n’avait exprimé aucun désir de la remplacer comme elle a son père.

Montgomery a déclaré qu’elle s’engage à rester au travail et lance un plan de soins pour mettre fin à la tutelle, quelque chose que, selon elle, James Spears n’a exprimé aucun désir de faire. La chanteuse américaine a dénoncé avoir été contrainte de prendre des médicaments et de mettre un contraceptif (Photo : ./Eduardo Munoz)

« M. Spears en tant que tuteur de la succession, et Mme Montgomery, en tant que tuteur de la personne, ils devraient travailler en équipe pour s’assurer que les meilleurs intérêts de Mme Spears sont servis, qu’elle trouve le chemin du rétablissement et la fin de la tutelle, et vivre la meilleure vie possibleMontgomery a déclaré lors de sa comparution devant le tribunal. “Au lieu de cela, M. Spears a décidé qu’il était temps de commencer à pointer du doigt et à attaquer les médias… L’attaque de M. Spears et sa nouvelle stratégie” ce n’était pas moi “, après avoir été son seul ou co-conservateur pendant 13 ans, Il ne laisse à Mme Montgomery d’autre choix que de se défendre.”

Malgré le fait qu’il travaille depuis près de deux ans, le statut de Montgomery est techniquement temporaire. Il semblait qu’elle était sur le point d’être nommée définitivement après les récents événements.

Samuel Ingham III et Bressemer Trust : les retraités

Britney Spears continuera d’être représentée à l’audience de mercredi par l’avocat commis d’office, Samuel Ingham III, qui a soumis des documents la semaine dernière disant qu’elle démissionnait, dès qu’elle a trouvé un nouvel avocat, ce qu’elle a dit à l’audience de juin qu’elle voulait.

Le Trust Bessemer, une société de financement que Spears a cherché à remplacer son père l’année dernière, mais n’a été nommée que pour travailler à ses côtés, Il s’est également retiré de la tutelle la semaine dernière en disant qu’il ne voulait pas conclure un accord juridique que son client ne voulait pas.

Source : Infobae