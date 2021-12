Qui est Rachel Godinho alias Rajeshwari ? Rencontrez l’épouse de Tejashwi Yadav et la belle-fille du chef du RJD, Lalu Prasad

Bien qu’à l’origine originaire du district de Rewari dans l’Haryana, la famille de Godinho, selon les médias, possède une maison dans la colonie des amis du sud de Delhi. (Crédit : Twitter/@RohiniAcharya2)

Au cours de la saison chargée des mariages cette année, le chef du RJD et chef de l’opposition du Bihar, Tejashwi Yadav, s’est marié avec son amie de longue date Rachel Godinho dans la capitale nationale jeudi. Alors que Tejashwi Yadav s’est imposé comme un leader populaire et est considéré comme son père et l’ancien héritier politique du ministre en chef du Bihar Lalu Prasad Yadav, peu étaient au courant de Godinho. Mis à part l’information selon laquelle Godinho était un ami proche et de longue date de Tejashwi, peu de participants étaient au courant de l’identité de la mariée. La célébration discrète du mariage, compte tenu de la peur d’Omicron de la pandémie de coronavirus, peu d’informations ont pu être recueillies sur la mariée du plus jeune fils de Lalu Prasad Yadav.

Qui est Rachel Godinho

L’association de Godinho avec Tejashwi Yadav remonte à l’époque où ils étaient écoliers, car tous deux fréquentaient la même école – l’école publique de Delhi, RK Puram à Delhi. Selon les médias, Yadav sort avec Godinho depuis au moins 6 à 7 ans. Originaire du district de Rewari dans l’Haryana, Godinho a également terminé ses études dans la capitale nationale, comme Tejashwi, qui a également étudié à New Delhi alors que son père, le supremo du RJD, Lalu Prasad Yadav, vivait dans la capitale nationale il y a une décennie.

(Crédit : Twitter/@RohiniAcharya2)

Bien qu’à l’origine originaire du district de Rewari dans l’Haryana, la famille de Godinho, selon les médias, possède une maison dans la colonie des amis du sud de Delhi. Bien qu’il y ait peu d’informations disponibles sur la formation de Godinho, selon quelques reportages dans les médias, Godinho a déjà travaillé dans l’industrie de l’aviation civile en tant que personnel de cabine. Son père aurait également pris sa retraite du poste de directeur d’une des écoles de la ville.

Le président du parti Samajwadi et l’ancien ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Akhilesh Yadav, ont assisté à la cérémonie de mariage.

Selon les médias, c’est Tejashwi Yadav qui a voulu que la célébration de son mariage reste discrète à la suite de la peur de la variante Omicron. Ce qui aurait été un mariage extrêmement médiatisé, compte tenu de la stature de Tejashwi Yadav en tant que jeune dirigeant redoutable et ambitieux de l’État, s’est avéré être un mariage discret avec peu de poids lourds politiques présents à la cérémonie de mariage. Tejashwi Yadav avait presque mené son parti RJD à la victoire aux élections législatives de l’année dernière, mais n’a pas atteint la majorité de quelques sièges. Yadav, qui a combattu les élections en l’absence de son père, est largement considéré comme l’héritier politique et un leader fort de l’alliance d’opposition dirigée par le Congrès contre le BJP.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.