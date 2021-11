Qui est Ralf Rangnick ? Et que peut-il offrir à Manchester United ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Avec la nouvelle que Ralf Rangnick devrait être nommé prochain manager de Manchester United, dire que les fans sont enthousiasmés par cette nomination est un euphémisme.

Bien que l’Allemand n’ait signé qu’un contrat initial de six mois, c’est la perspective d’un poste de consultant de deux ans qui fait saliver les fans des Red Devils.

Il semble enfin que le club ait pris une décision footballistique intelligente qui pourrait combler le fossé entre United et ses rivaux de Premier League.

Mais qui est Ralf Rangnick et que va-t-il offrir au club ?

Rangnick est un Allemand de 63 ans connu dans son pays natal comme « le professeur de football » pour son travail innovant qui a inspiré un certain nombre d’entraîneurs de haut niveau.

Après s’être fait les dents dans les divisions inférieures, Rangnick a réussi à gérer un certain nombre de clubs de Bundesliga, notamment deux séjours à Schalke et RB Leipzig.

Chez Red Bull, il a assumé le rôle de directeur du football pour Leipzig et Salzbourg, supervisant la montée du club allemand du quatrième niveau à la lutte pour le titre de premier plan.

Pendant son séjour là-bas, il a fait un certain nombre de signatures astucieuses qui ont finalement été vendues pour beaucoup d’argent, notamment Sadio Mane, Joshua Kimmich et Erling Haaland.

Pendant qu’il travaillait pour les clubs Red Bull, Ralf Rangnick a supervisé les signatures de Sadio Mané, Naby Keïta, Dayot Upamecano, Joshua Kimmich et Erling Haaland dans le cadre de leur stratégie de football basée sur les données. À long terme, il pourrait avoir un impact énorme sur United #mufc – Rich Fay (@RichFay) 25 novembre 2021

En ce qui concerne son style de jeu, l’ancien collègue Lutz Pfannenstiel l’a expliqué dans une interview à la BBC :

« Son football est très direct, beaucoup de pressing, beaucoup de contre-presse, beaucoup de football de haute intensité – quelque chose qui est toujours excitant à regarder.

« Si vous regardez comment Hoffenheim a joué, en particulier comment le RB Leipzig a joué, je pense que c’est ce à quoi vous pouvez vous attendre – un football vraiment très élevé où ils pressent et stressent l’adversaire, forçant l’adversaire à faire des erreurs.

«Je pense que cela correspond vraiment bien aux joueurs de Manchester United et au style que les fans aiment voir à Old Trafford. Je pense que Ralf pourrait être le prochain Allemand qui mettra vraiment son empreinte et son héritage sur l’avenir d’un club.

Pourtant, avec la FA Cup et la Ligue des champions pour se battre ainsi que les quatre premiers, cette nomination signifie que la saison de United n’est pas encore terminée et pourrait être la meilleure décision que le club ait prise depuis des années.