Qui est Renge dans le club hôte du lycée d’Ouran? 10z viral

Club hôte de l’école secondaire Ouran présente de nombreux personnages différents, mais l’un des plus fascinants de la franchise est Renge Houshakuji. Cela est dû à la fois à son histoire unique et à sa personnalité charmante.

À partir du magazine LaLa en 2002, le Ouran High School Host Club de Bisco Hatori s’est avéré être un succès instantané, donnant naissance à une adaptation d’anime et même à un spectacle sur scène. Il suit Haruhi Fujioka, un étudiant qui obtient une bourse dans une prestigieuse académie. Cependant, alors qu’elle était dans cette académie, elle apprend que certains étudiants de sexe masculin dirigent un club d’accueil à partir d’une salle de musique. Dans un moment de confusion, Haruhi brise un vase inestimable et est obligée de travailler pour le club hôte pour rembourser sa dette. Elle finit rapidement par se lier d’amitié avec les garçons du club.

Qui est Renge ?

Renge est introduit pour la première fois dans le chapitre 3 du manga et l’épisode 4 de l’anime. Lorsque Renge arrive pour la première fois, elle annonce qu’elle est la fiancée de Kyoya, bien qu’elle ne l’ait jamais rencontré. Il est rapidement révélé que Renge est amoureux de Kyoya car il ressemble à un personnage du jeu de simulation de rencontres préféré de Renge, Uki Doki Memorial.

Renge est un otaku avec une connaissance quasi encyclopédique de sujets tels que l’anime, le manga et les jeux vidéo. Pour cette raison, elle se met dans le rôle de la directrice du club, utilisant sa connaissance des tropes pour rendre les hôtes plus attrayants pour les filles qui passent. Elle est également une cosplayeuse passionnée et peut souvent être vue portant divers costumes tout au long de la série, notamment Quon Kisaragi et une jeune fille samouraï. Les garçons, bien qu’initialement incertains d’elle, l’acceptent assez rapidement. Tamaki Suoh exprime même l’espoir que Renge se lie d’amitié avec Haruhi, lui donnant une autre fille à qui parler pendant qu’elle est au club. Cependant, cela ne se passe pas comme prévu. Renge finit par confondre Haruhi avec un garçon et développe le béguin pour elle à cause de ce malentendu.

Le père de Renge est Reynard Houshakuji, un homme d’affaires qui fait souvent des affaires avec le père de Kyoya Ootori. Renge et Reynard vivent généralement à Paris. Cependant, Renge s’envole rapidement pour le Japon lorsqu’elle voit une photo de Kyoya. L’éducation privilégiée de Renge l’a rendue très franche et facilement en colère, ne supportant pas les gens qui lui parlent ou ne sont pas d’accord avec elle. La chose la plus étrange à propos de Renge est qu’elle peut apparaître hors du sol via une plate-forme motorisée, ce qui devient rapidement une blague courante dans l’anime.

Dans le manga, Renge échappe aux projecteurs après sa toute première apparition. Bien qu’elle apparaisse plusieurs fois en arrière-plan, elle est rarement mise en lumière et agit comme un œuf de Pâques plutôt que comme un personnage. Bisco Hatori a déclaré qu’ils avaient initialement prévu que Renge soit un personnage récurrent plus commun; cependant, cela n’a tout simplement jamais existé. Dans l’anime, on la voit davantage parce que les scénaristes l’ont échangée avec Tamaki Suoh à plusieurs reprises pour obtenir Renge plus de temps à l’écran.

Renge est un personnage fascinant, car sa nature otaku lui permet d’être remarquablement méta sans casser directement le quatrième mur. Elle agit également comme un excellent repoussoir pour Haruhi, car sa timidité et le franc-parler de Renge s’affrontent souvent de manière comique, ce qui rend Renge extrêmement mémorable.