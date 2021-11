Qui est Rich Paul, le petit-ami d’Adele ? Âge, emploi, Instagram et valeur nette

Adele et Rich vont de mieux en mieux (Photo: .)

Dans une interview avec Oprah Winfrey, Adele a parlé de sa relation florissante avec son petit ami Rich Paul, affirmant que c’était la première fois qu’elle » s’aimait et était ouverte à aimer et à être aimée par quelqu’un d’autre « .

La star de 33 ans a joué pour les fans lors de son interview spéciale sur CBS, One Night Only, qui a été diffusée avant son émission spéciale britannique ITV, An Audience With Adele.

Parlant de sujets qui ont fait la une des journaux, notamment sa perte de poids et son divorce avec son ex-mari Simon Konecki, Adele a également réfléchi à son nouveau partenaire, Rich.

Dans ce document, la chanteuse d’Easy On Me a fait l’éloge de son beau, en disant: « Il est juste hilarant. Oh, il est tellement drôle, il est hilarant, ouais. Et très intelligent.

« Vous savez, il est très, très intelligent. C’est assez incroyable de le voir faire ce qu’il fait. Et juste la facilité de celui-ci. C’est juste très fluide.

Mais qui est Rich Paul, et depuis combien de temps sort-il avec Adele ?

Qui est Rich Paul ? Âge, carrière, Instagram et valeur nette

Adele et Rich ont été repérés lors de la finale de la NBA (Photo: .)

L’agent sportif américain Rich, 39 ans, est considéré comme l’un des hommes les plus puissants du sport.

Il possède une agence à succès, qui gère LeBron James, parmi d’autres basketteurs de la NBA.

Il est rapporté que Rich a rencontré LeBron pour la première fois en 2002, alors qu’il travaillait à la Creative Artists Agency, sous la direction de l’agent du sportif de l’époque, Leon Rose.

Il a ensuite fondé Klutch Sports en 2012, basé à Los Angeles. Les autres clients incluent Anthony Davis, Ben Simmons, Draymond Green et Lonzo Ball.

Rich est également en train d’écrire ses mémoires, intitulées Lucky Me, qui, espère-t-il, « élèveront et inspireront ceux qui ont vécu cela et éduqueront ceux qui ne l’ont pas fait ».

Fort de sa carrière réussie à la tête de certaines des plus grandes stars du sport, il a été rapporté que Rich valait environ 100 millions de dollars (74 millions de livres sterling).

Il est également actif sur les réseaux sociaux, avec plus de 365 000 abonnés sur Instagram où il publie principalement sur ses différents clients et travaille avec Klutch.

Depuis combien de temps Adele et Rich Paul sont-ils ensemble ?

Adele et Rich sont ensemble depuis le printemps 2021, des mois après la finalisation de son divorce avec Simon.

Alors que des rumeurs circulaient sur le couple, ils sont devenus officiels sur Instagram après avoir assisté au somptueux mariage du joueur de la NBA Anthony Davis en septembre, où Adele a partagé une photo du couple sur les réseaux sociaux.

Avant le mariage, Adele et Rich n’avaient été aperçus ensemble qu’une seule fois, assis à côté du court lors de la finale de la NBA, en juillet.

Dans un récent profil avec Rolling Stone, la chanteuse a révélé qu’elle avait rencontré Rich sur une piste de danse lors de la fête d’anniversaire d’un ami commun il y a des années – avant qu’ils ne se reconnectent au printemps, à l’époque où son père, Mark Evans, est décédé.

Bien qu’elle ne se souvienne pas de la chanson sur laquelle ils ont dansé, Adele a dit qu’elle supposait que c’était quelque chose de Drake.

Peu de temps avant d’être photographié avec Adele pour la première fois, l’homme d’affaires a laissé entendre qu’il avait passé du temps avec elle dans une interview avec le New Yorker.

Le père de trois enfants a déclaré: « Elle était finie hier », l’écrivain disant qu’il avait laissé tomber le nom d’une « popstar majeure », et lorsqu’on lui a demandé ce qu’ils faisaient, il a répondu « traîner ».

S’adressant à Oprah pour son spécial, Adele a déclaré que sa relation avec la femme de 39 ans était la première fois qu’elle » s’aimait et était ouverte à aimer et à être aimée par quelqu’un d’autre « .

Elle a ajouté: « C’est juste le moment. Mais ce serait intéressant de voir à quoi ressemble ma réaction en général à tout ce qui me fait mal maintenant que je me sens si sûr de moi et que je parle aussi en dehors de la romance.

Quand Adele s’est-elle séparée de Simon Konecki ?

Adele avec son ex-mari Simon Konecki (Photo : Kevin Mazur/WireImage)

Adele était mariée à l’entrepreneur caritatif Simon avec qui elle a commencé à sortir en 2011 et ils ont accueilli leur fils Angelo l’année suivante.

Cependant, il a été annoncé qu’ils s’étaient séparés en avril 2019 et leur divorce a été finalisé plus tôt cette année.

Le couple reste cependant proche et le PDG de l’organisation caritative Simon – qui vit en face d’Adele et Angelo – aurait assisté à la représentation d’Adele au Griffith Conservatory, avec leur fils.

Adele a déclaré à Oprah: « Je pense que Simon m’a probablement sauvé la vie, pour être honnête. Il est venu à un tel moment, alors que la stabilité que lui et Angelo m’ont donnée, personne d’autre n’aurait jamais pu me la donner, genre, surtout à l’époque de ma vie. J’étais si jeune et je pense juste que je me suis un peu perdu dans tout ça.

«Il est entré et était stable. La personne la plus stable que j’aie jamais eue dans ma vie jusqu’à ce moment-là, même maintenant, je lui confie ma vie.



