Qui est Richard Arnold ? L’exécutif le plus puissant de Manchester United alors qu’Ed Woodward quitte Old Trafford

Ed Woodward quittera officiellement Manchester United le 1er février, mettant fin à son mandat tumultueux au club.

Le vice-président exécutif a annoncé son intention de partir l’année dernière et maintenant, il ne lui reste que quelques jours de travail.

Richard Arnold, actuellement directeur général de United et ami proche de Woodward, devrait prendre ses fonctions de nouveau directeur général du club.

GETTY

Richard Arnold est désormais le cadre supérieur d’Old Trafford

Cela signifie que davantage de changements devraient arriver à United après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer l’année dernière et leur poursuite continue d’un nouveau manager à long terme.

Ralf Rangnick a été nommé manager par intérim mais des problèmes ont persisté sur le terrain pour les Red Devils.

Alors, qui est Arnold et comment va-t-il changer les choses à Old Trafford ?

Qui est Richard Arnold ?

L’homme de 51 ans était le directeur général de United et est un ami proche de Woodward – le couple s’étant rencontré à l’Université de Bristol.

Comptable de formation, Arnold a été principalement responsable d’un certain nombre de partenariats avec des clubs, y compris les sponsors de maillot de cette saison, TeamViewer.

.

Arnold remplace Woodward en tant que premier chef de United

Il est également une figure centrale des conférences téléphoniques United, retraçant tout, des efforts commerciaux des Red Devils à l’engagement sur les réseaux sociaux.

Il a rejoint le club en 2007, en tant que directeur commercial et occupe maintenant le poste le plus élevé des opérations chez United.

Avant United, il a travaillé dans le secteur de la technologie et chez PricewaterhouseCoopers, où il a rencontré Woodword.

En tant que directeur général du groupe, il a fait ses preuves en matière d’engagement des fans via son rôle de président du Forum des fans.

Il a également dirigé l’équipe responsable du travail du club autour des campagnes de lutte contre la discrimination « All Red All Equal ».

Il assumera désormais le rôle de cadre supérieur chez United, en charge de toutes les décisions commerciales clés.

Dans le cadre de la restructuration de United, toutes les décisions concernant le football seront dirigées par le directeur du football John Murtough, qui sera assisté de Darren Fletcher, mais ils relèveront d’Arnold.

.

Joel Glazer (à droite) avec son frère Avram, sont coprésidents de United Qui sont la famille Glazer ?

La famille Glazer a acheté de manière controversée les Red Devils en 2005 pour 790 millions de livres sterling et a fait l’objet de protestations de la part des fans après avoir endetté le club.

Le magnat américain Malcolm Glazer est décédé en 2014 et a laissé ses fils Joel et Avram en charge en tant que coprésidents de United.

Au début de sa carrière commerciale, Avram a été président et directeur général de la société Zapata, fondée par George W Bush.

L’homme de 61 ans est également copropriétaire de l’équipe de la NFL, les Tampa Bay Buccaneers, aux côtés du reste de ses frères et sœurs, mais il n’est pas répertorié comme président.

Joel, quant à lui, joue un rôle beaucoup plus actif auprès des Bucs, car il supervise les opérations quotidiennes de la franchise.

On pense que le joueur de 54 ans est également une figure centrale de United, ayant écrit une lettre ouverte aux fans du club à la suite de leur implication dans la Super League européenne en avril.

. – .

Woodward quittera Man United le 1er février. Qui est Ed Woodward ?

Woodward est maintenant dans les dernières semaines de son mandat, après avoir annoncé sa démission de son poste dans les retombées de l’ESL.

L’association de Woodward avec les Red Devils a commencé en 2005 lorsqu’il a agi en tant que conseiller pour aider les Glazers à acheter le club.

A l’origine remis les rênes des activités commerciales et médiatiques de United en 2007, Woodward est devenu de plus en plus influent après avoir considérablement augmenté la valeur mondiale du club.

Nommé vice-président exécutif en 2012, il a supervisé de nombreuses signatures de grands noms.

Mais il a attiré les critiques des managers et des fans pour un échec perçu à améliorer l’équipe pendant l’ère post-Sir Alex Ferguson.

Les Red Devils n’ont pas réussi à remporter le titre depuis que Woodward a assumé toutes les responsabilités des opérations de football de David Gill en 2013.

Il a également licencié quatre managers depuis qu’il a repris le poste, dont le premier était le successeur de Ferguson, David Moyes.

Les fans de United espèrent beaucoup de succès sous Arnold.