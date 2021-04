Qui est Romeh? Rencontrez l’influenceur populaire

Telemundo Rodrigo Romeh Renforcement du célèbre

Depuis la première saison, lorsque l’influenceuse renommée du fitness Michelle Lewin a rejoint l’équipe Famosos, ces types de personnages sont très populaires parmi les athlètes d’Exatlon USA. Dans de nombreux cas, s’ils n’avaient plus des millions d’adeptes sur leurs réseaux sociaux, une fois qu’ils ont rejoint la compétition, ils deviennent rapidement des célébrités, mais presque toujours, ils l’étaient déjà avant d’entrer.

Il y a aussi le cas de Fernando Lozada, le mannequin, influenceur et homme d’affaires de la quatrième saison, il a rejoint les rangs de la Team Famosos et est rapidement devenu l’un des plus aimés de l’édition précédente, dont le visage était déjà familier aux écrans de télévision. pour avoir participé à l’émission de télé-réalité MTV Acapulco Shore.

La cinquième saison d’Exatlon United States a déjà reçu un influenceur

Connu dans le monde numérique sous le nom de «Romeh», où il ne compte que 1,7 million de followers sur son compte Instagram, Rodrigo Romeh est un homme d’affaires, mannequin et champion du bodybuilding originaire du Mexique. Il est basé à Miami, en Floride.

Son esprit de compétition l’a amené à hisser son drapeau mexicain lors de défis à travers le pays, faisant de lui un champion national dans diverses disciplines. Il y a trois ans, sa mère est décédée d’un cancer et depuis, son objectif est de motiver les gens à travers son histoire personnelle.

Il possède également une société de suppléments d’exercice, appelée Actitus, la gamme de produits comprend différentes protéines, boissons de récupération musculaire, composants pour renforcer le système immunitaire et propose même des consultations virtuelles personnalisées par Romeh lui-même et son équipe d’experts dévoués.pour garantir que ses clients atteindre la meilleure version d’eux-mêmes grâce à un mode de vie sain.

Sur sa chaîne YouTube, Rodrigo Romeh compte près de 800 000 abonnés auxquels il partage toutes les routines qu’il pratique religieusement avec une explication détaillée de leurs bienfaits, en plus de cela, «Romeh» donne également à ses followers un regard attentif sur sa journée. jour, ce qu’il mange, ses loisirs, ses passions et ses divertissements.

Il a récemment partagé une tendre vidéo intitulée « Le meilleur de ma quarantaine », mettant l’accent sur le fait de rester à la maison pendant la pandémie de COVID-19, où il a demandé à sa sœur de ramener ses neveux à la maison afin qu’ils puissent partager avec lui et passer une journée remplie d’aventures amusantes. .

Le meilleur de ma quarantaine 😁

Rodrigo Romeh a rejoint la cinquième saison en tant que renfort de l’équipe Famosos avec la gymnaste professionnelle Nicole Diaz, dont les réalisations l’ont amenée à obtenir une reconnaissance régionale telle que: deuxième place aux Jeux panaméricains spécialisés 2016, quatrième place aux jeux d’Amérique centrale de 2018 , et 2e place au championnat national de Porto Rico en 2019.

Du côté de Team Contendientes, des renforts ont également été ajoutés et ce sont Jimmy Velez, un entraîneur personnel, et Karime Cabrera, un joueur de rugby professionnel.

Les renforts viennent vous donner tout le coup de pouce dont les équipes ont besoin dans la compétition.

