26/06/2021 à 16h29 CEST Adrià Léon Nouvelle pole position pour Raul Fernández, qui a battu son coéquipier et rival ultime, Remy Gardner, au jeu psychologique. Les pilotes Red Bull KTM Ajo étaient à nouveau quelques dixièmes au-dessus de leurs rivaux et courent comme meilleurs candidats gagner la course de demain. MotoGP sur DAZN disponible en […] More