Qui est Sandra, l’épouse du Vénézuélien Félix Hernández ?

Le lanceur vénézuélien, Félix Hernandez, a une brillante carrière dans le Ligue majeure de baseball – MLB et tout au long de celui-ci. aussi une vie heureuse avec sa famille en dehors des champs, c’est pourquoi nous vous dirons qui il est ci-dessous Sandra Rodriguez, la épouse L’agent libre d’aujourd’hui.

Bien que Félix Hernández n’ait actuellement pas d’équipe dans la Ligue majeure de baseball, dans les années où il était actif, nous avons vu qu’il était toujours accompagné de sa belle famille, qu’il a formée avec Sandra Rodríguez de Hernández, également vénézuélienne, avec qui ils ont deux enfants, sans doute l’inspiration de ce lanceur qui a bénéficié d’un Perfect Game et d’un Cy Young award.

Mais qui est Sandra ?

Sandra Rodríguez est née le 3 septembre 1986 au Venezuela, elle a actuellement 35 ans, étant la compagne de vie du lanceur Félix Hernández et avec qui il a célébré tant de triomphes dans les ligues majeures.

Relation avec « Le Roi »

Certaines sources affirment que Félix et Sandra sont ensemble depuis l’adolescence, officialisant leur mariage le 14 mars 2008, date à laquelle ils ont célébré leur douzième anniversaire de relation, un mariage en présence de leur famille et de leurs amis les plus proches.

De plus, depuis tant de temps ensemble, ils ne sont pas connus pour avoir eu de problèmes majeurs dans leur vie conjugale.

Famille et fruits

Cette belle relation entre le lanceur et sa femme Sandra a mis au monde Mía Hernández en 2005 puis Jeremy en 2009 (il joue au baseball et suit les traces de son père), les deux fils du Vénézuélien.

Support et fan #1

Hernández a déclaré dans une interview qu’en 2018, au milieu de la pire saison de sa carrière, sa femme était là pour lui. « Sandra m’a dit qu’elle savait que je me sentais mal et que tout ce qui se passait cette année me faisait mal. Mais qu’elle n’était pas seulement ma femme mais mon amie et que je lui parlerais s’il m’arrivait quelque chose », a expliqué le lanceur.

Fraude impliquée

Il y a quelque temps, Sandra a été victime d’une fraude par fil, aux mains de l’épouse de l’ancien coéquipier de son mari des Mariners, Carlos Peguero. En 2013, Maria Jacqueline Peguero, alors âgée de 22 ans, a été inculpée de trois chefs de fraude électronique pour avoir utilisé la carte de débit de Sandra pour acheter divers articles à Saks Fifth Avenue ; Les articles ont ensuite été livrés à l’appartement de Jacqueline.

