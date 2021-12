Qui est Sascha Lense ? Et pourquoi Ralf Rangnick a-t-il nommé un psychologue du sport à Man United ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

La nomination de Sascha Lense en tant que psychologue du sport à Manchester United est la première du genre au club depuis deux décennies.

Le manager par intérim de United, Ralf Rangnick, a expliqué les raisons de sa nomination lors d’une conférence de presse hier et il n’est pas surprenant qu’il ait pris cette décision parmi ses toutes premières au club.

Il est étrange que des centaines de millions de livres de joueurs aient été soutenus par des rangs massifs d’entraîneurs, de préparateurs de fitness et de kinés, mais ils n’ont pas eu un seul spécialiste mental depuis Bill Beswick en 2001.

« En fait, je ne sais pas à quoi ressemble la situation en Angleterre, dans d’autres clubs, mais en Allemagne au cours des deux dernières années, la plupart des clubs ont employé un psychologue du sport », a expliqué Rangnick.

«Pour moi, c’est absolument logique.

‘Je n’avais pas quelqu’un comme ça [until] Hans-Dieter Hermann, l’actuel psychologue du sport de l’équipe nationale allemande, en 1998.

« Pour moi, ce n’est qu’une question de logique, si vous avez des entraîneurs spéciaux pour les gardiens de but, pour le physique et l’éducation, même pour les attaquants, pour le fitness, vous devriez également avoir un expert pour le cerveau. »

Cela semble logique. Mais pourquoi le domaine n’a-t-il pas été abordé pendant tout ce temps ? Est-ce parce que les footballeurs ne réagissent pas bien à tous les trucs « sensibles » ? Pouvons-nous vraiment voir Harry Maguire et co. errant dans le bureau de Wendy Rhoades à Billions, allongée sur le canapé et pleurant un peu sur son épaule à propos du fait qu’ils n’avaient pas bien joué ?

Rangnick nous rassure que ce n’est pas ainsi que cela fonctionnera.

« Pas tellement de mettre les joueurs sur le canapé rouge et de leur tenir la main parce que la plupart d’entre eux ne le feront pas de toute façon, mais pour moi, il s’agit d’aider les joueurs [know] que le cerveau doit assister le corps et non pas travailler contre lui », explique-t-il.

« Donc, c’est de cela qu’il s’agit pour les joueurs et même le personnel d’entraîneurs, tout le monde dans notre équipe devrait penser de la bonne manière, nous savons tous de quoi il s’agit.

« Quand nous parlons de football, nous savons que la majeure partie est ici [in the brain], alors qu’est-ce que tu en penses? Comment analysez-vous cette situation ?

Mais qui est Sascha Lense et qu’est-ce qui fait de lui le meilleur homme pour le poste ?

C’est un Allemand de 48 ans qui a disputé plus de 100 matches de deuxième division de Bundesliga dans des clubs tels que le FSV Frankfurt, le Dynamo Dresden et le SV Darmstadt 98.

Il a obtenu son diplôme en psychologie du sport à l’Université de Dresde et occupe ce poste dans des clubs de football depuis 2014, à deux reprises au Dynamo Dresden, à Schalke et au RB Leipzig, où il a rencontré Rangnick.

« Je suis très heureux d’avoir Sascha à bord, comme je l’ai dit, c’est un ancien joueur de deuxième division, il est impliqué, il ne travaille pas trop avec la théorie, il est impliqué », a déclaré Rangnick.

«Il fait partie de chaque séance d’entraînement. Ayant travaillé avec lui à Leipzig, je sais que nous pourrions beaucoup bénéficier de lui.

« C’est aussi comme je l’ai dit avec les entraîneurs et les entraîneurs, bien sûr, les entraîneurs doivent le permettre. Et pour moi, il est vital qu’au plus haut niveau, vous ayez la meilleure personne possible pour ce travail.’

La nomination de Lense chez United est soumise à l’approbation d’un permis de travail.