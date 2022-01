Qui est Sidney Poitier, le premier Afro-Américain à remporter un Oscar ?

L’acteur, qui s’est également distingué en tant que militant des droits civiques, a remporté un Oscar en 1964 pour son rôle principal dans le film « Lillies of the Field ». Cinq ans plus tôt, en 1959, il était également le premier Noir américain à recevoir une nomination à l’Oscar du meilleur acteur pour le film « The Defiant Ones ».

Au cours de sa carrière d’acteur de plus de 50 ans, il a participé à plus de 40 films, avec des classiques tels que « Devine qui vient dîner », « Dans la chaleur de la nuit » et « Blackboard Jungle ».

Poitier était le symbole d’Hollywood pendant le mouvement des droits civiques, une période au cours de laquelle il est devenu la plus grande star de l’industrie cinématographique américaine.

L’interprète, réalisateur, militant et diplomate américain d’origine bahamienne était une véritable idole hollywoodienne, avec une cinquantaine de films derrière lui, dont To Sir, with Love », « Dans la chaleur de la nuit » et « Devine qui vient dîner », sortis. entre juin et décembre 1967 – juste au moment où les rues brûlaient – des succès qui ont cimenté son statut d’icône dans la société américaine.

Ces interprétations, qui parlaient plus ou moins de racisme aux États-Unis, ont contribué à briser les barrières sociales entre Afro-Américains et Blancs, et ont fait de lui la première grande star noire de l’industrie.

Poitiers Il l’a fait avec talent, conscience, intégrité, charisme et charme extraordinaire, sans empêcher ses personnages de riposter ou d’exiger le respect avec une froideur colérique.

Sidney Poitier. (Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic)

Sa silhouette était un baume pour le public, quelqu’un avec la retenue de Martin Luther King au milieu de la rébellion et des convulsions.

Ses films montraient la division américaine, mais aussi le désir et le désir de s’unir pour sortir de l’affrontement, un message qui s’est gravé dans le visage impassible de l’acteur, une image de résistance et une bannière de dignité à une époque où le cinéma criait à la figure d’un héros pour illustrer ce combat pour l’égalité.

Et Poitier n’a pas seulement accepté ce rôle, mais a aussi remué les consciences.

« Les noirs qui sont apparus dans les films quand j’ai commencé étaient toujours des stéréotypes négatifs : clowns, majordomes traînés, marginaux… J’ai choisi de ne pas faire partie de ces sujets. Je veux que mes enfants soient reflétés dans le cinéma », a expliqué l’interprète. en 1967.

Que Poitier soit né aux États-Unis était fortuit. Ses parents, citoyens des Bahamas et propriétaires d’une ferme de tomates, se sont rendus à Miami pour vendre la récolte lorsque la femme a accouché prématurément.

Poitier est né le 20 février 1927, mais a grandi avec ses six frères et sœurs à Cat Island, la modeste ville des Bahamas où il a passé ses dix premières années de vie. De là, il a déménagé à Nassau et peu de temps après, il est allé en Floride pour vivre avec l’un de ses frères aînés.