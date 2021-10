Qui est Skunk dans la saison 6 de « The Masked Singer » ?

The Masked Singer a présenté aux fans une multitude de nouveaux concurrents au cours de ses premiers épisodes. L’émission, que vous pouvez regarder via FuboTV (le service offre un essai gratuit aux nouveaux utilisateurs), a présenté aux fans le groupe A, qui comprend Skunk, Bull, Puffer Fish, Mother Nature et Octopus, entre autres. Le concurrent le plus « glamour » est Skunk, qui a livré plusieurs performances à couper le souffle.

Saison 6, Épisode 1 : « Première de la saison 2 nuits, Partie 1 : Première du groupe A »

Dans leur paquet d’indices, les Skunk ont ​​expliqué qu’ils voulaient porter ce costume car ils se rapportent à la « dualité » de l’animal. Alors que la Skunk descendait d’un wagon avec un magnifique sac rose et or à la main, ils ont regardé leur billet de train, qui a vu qu’ils partaient de Séoul, en Corée du Sud. The Skunk a déclaré qu’ils voulaient dissiper les idées fausses selon lesquelles ils sont « rapides à se battre », affirmant que « cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité ». Elle a ensuite traversé le train lorsqu’un vase est apparu avec un « D » dessus. Ils ont mentionné qu’ils avaient fait une pause dans leur carrière afin de se concentrer sur leur famille, mais ils sont prêts à se remettre en selle et n’ont pas peur d’utiliser du « Hater Spray » dans le processus.

(Photo : Michael Becker / FOX)

Pour coïncider avec sa nature bling-out, la Skunk a chanté une interprétation de « Diamonds » de Sam Smith. Quant à savoir pourquoi elle a choisi d’apparaître dans The Masked Singer, la Skunk a déclaré qu’elle voulait recommencer à faire quelque chose qu’elle n’avait pas fait depuis longtemps. Après sa performance, les juges ont partagé leurs suppositions sur son identité. Robin Thicke a dit qu’il pourrait s’agir de Faith Evans, tandis que Ken Jeong a supposé qu’il pourrait s’agir d’une légende comme Anita Baker. Jenny McCarthy a deviné Mary J. Blige.

précédentsuivant

Saison 6, Épisode 2 — « Première de la saison 2 nuits, Partie 2 : Retour à l’école »

La Skunk a partagé encore plus d’indices concernant leur identité cette fois-ci. Alors qu’elle était dans une bibliothèque, Skunk a déclaré que la plus grande chose qu’elle ait apprise est que « la vie arrive ». Skunk a ensuite sorti un livre du gouvernement américain et un autre qui disait « Attendez-vous à l’inattendu » alors qu’ils disaient qu’ils avaient fait un trajet complet jusqu’à l’université. Bien qu’ils aient été forcés de suivre un cours différent (pendant qu’ils disaient cela, un homme pouvait être vu en train de lire « Big Book of Acting ». Ils ont ensuite reçu un autre livre, « Iron Out Your Swing ». chanson pour les femmes pour leur rappeler que « le monde est à eux ».

C’est exactement ce qu’ils ont fait en chantant « It’s a Man’s, Man’s, Man’s World » de James Brown. Leur prestation a suscité une standing ovation de la part de l’ensemble du public. Après cette performance époustouflante, Cannon a ouvert le casier de Skunk. Le casier contenait un projecteur et une note sur les essais de l’équipe. Skunk a fait remarquer: « En raison d’une mauvaise éducation, je suis toujours prêt pour l’action. » Ce commentaire a immédiatement fait penser à Jeong qu’il s’agissait de Lauryn Hill. Thicke a partagé un large éventail de suppositions, notamment Yolanda Adams, Jill Scott et Fantasia.

précédentsuivant

Saison 6, Épisode 4 – « Fête à la maison »

Alors que la Skunk partageait qu’elle avait assisté à des fêtes fabuleuses au fil des ans, elle a fait un bisou au masque Puffer Fish, ce qui a amené les juges à se demander s’il y avait un lien avec Toni Braxton, récemment éliminé. Skunk a ensuite fait circuler un plateau de friandises, qui comprenait une boîte de biscuits de taille familiale, aux fêtards. Pour sa fête, la Skunk a apporté une chaîne stéréo pour jouer un peu de musique gospel.

Une fois de plus, la Skunk a pu montrer sa voix impressionnante aux juges pour sa performance de « Midnight Train to Georgia » de Gladys Knight & The Pips. Ken Jeong a partagé une bonne supposition, suggérant qu’il pourrait s’agir de Taraji P. Henson. Jenny McCarthy a dit qu’il pourrait s’agir de Queen Latifah. Nicole Scherzinger a compris l’indice Puffer Fish et a pensé que ce n’était peut-être pas quelqu’un qui avait simplement collaboré avec Braxton, mais cela pourrait être l’une de ses sœurs, Tamar Braxton.

précédentsuivant

Rattraper

The Masked Singer est diffusé le mercredi soir à 20 h HE. Vous pouvez voir comment les membres restants du groupe A se comportent lorsqu’ils montent à nouveau sur scène lors d’un épisode spécial jeudi. Si vous vous demandez comment écouter l’épisode en direct, FuboTV propose un essai gratuit aux nouveaux abonnés. De plus, tous les épisodes de Masked Singer seront disponibles sur Hulu le lendemain de leur diffusion.

précédent