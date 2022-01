Qui est Steven LaBrie, le nouveau membre d’Il Divo ?

La tournée a été rebaptisée et fera désormais directement référence aux grands succès que le line-up n’a de cesse d’accumuler depuis le début de sa carrière en 2003.

Bien entendu, Greatest Hits Tour a également été conçu pour rendre hommage au regretté artiste espagnol, comme en témoigne l’affiche promotionnelle partagée par tous les membres du groupe, ainsi que le chanteur qui les rejoindra de manière particulière lors de les prochains concerts pour remplacer précisément le malheureux Marín : le baryton américano-mexicaine Steven LaBrie.

« La tournée, anciennement connue sous le nom de For Once in My Life Tour, se poursuivra sous le nom de Greatest Hits Tour et comprendra une apparition vedette du baryton américano-mexicain Steven LaBrie. La tournée sera remplie de succès du vaste catalogue musical d’Il Divo et présentera une production scénique incroyable. Tous les billets des spectacles précédemment programmés seront respectés dans les concerts de 2022 », indique le message publié par le compte officiel Il Divo sur Instagram, ainsi que ceux de tous ses membres.