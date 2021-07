Qui est Suni Lee dans l’équipe féminine de gymnastique olympique des États-Unis ?

L’équipe de gymnastique féminine de Team USA a apporté des tonnes de nouveaux visages et de femmes talentueuses aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Mais la seule fille qui passe un moment sérieux après avoir aidé l’équipe à remporter une médaille d’argent au concours général n’est autre que Sunisa Lee, 18 ans, qui est récemment montée au créneau et a remporté de gros scores de l’équipe américaine après sa coéquipière Simone. Biles s’est retiré de la compétition. L’étoile de Suni monte, ce qui signifie qu’il est définitivement temps de faire connaissance avec cette gymnaste maintenant que tout le monde parle d’elle.

Sans plus tarder, voici toutes les informations dont vous avez besoin pour devenir un expert en tout ce qui concerne Suni Lee, alias votre prochain gymnaste américain préféré. Bouclez votre ceinture et plongez dans TF !

Suni fait de la gymnastique depuis 12 ans.

Et croyez-le ou non, mais nous devons remercier YouTube pour avoir mis Suni dans le sport quand elle avait six ans. Après que Suni ait essayé la gymnastique quand elle était enfant, elle a réalisé qu’elle voulait continuer. “Une fois que j’ai commencé, je ne pouvais plus m’arrêter”, a-t-elle déclaré au New York Times. “Ça avait l’air si amusant, et je voulais l’essayer moi-même.” Il suffit de regarder cette adorable séquence de Suni à la poutre quand elle était petite :

Suni s’entraîne maintenant à Midwest Gymnastics dans son Minnesota natal.

Elle a remporté une tonne de médailles.

Tellement de médailles, en fait, qu’il y en a beaucoup trop pour les énumérer ici ! Mais au cours de la dernière année – en plus d’obtenir sa première médaille olympique de tous les temps – Suni a réussi à devenir championne des États-Unis aux barres asymétriques et médaillée d’argent à la poutre en 2021 et a répété le même exploit en remportant le statut de championne des barres asymétriques et de médaille d’argent à la poutre au Winter Tasse. Impressionnant !

En parlant de barres asymétriques…

Oui, les barres asymétriques sont la spécialité de Suni. Elle a actuellement la routine aux barres asymétriques la plus difficile au monde et a exécuté ladite routine aux Jeux olympiques de Tokyo. C’est vraiment un régal à regarder :

Suni a failli arrêter la gymnastique

Pendant la pandémie, Suni a dû suspendre son entraînement. Mais après être retournée au gymnase, elle s’est blessée à la cheville en juin et a été hors service jusqu’à la fin de l’été de l’année dernière. “Après la quarantaine, c’était si difficile de revenir”, a déclaré Suni au NYT. « J’ai perdu conscience de l’endroit où se trouvait le bar. J’ai donc dû réapprendre un peu ça.”

“Je pense que les Jeux olympiques signifient plus pour moi maintenant parce qu’après leur report, je ne voulais même plus faire de gymnastique”, a-t-elle ajouté. « Je n’arrivais pas à me motiver pour retourner au gymnase après ça. Tout récemment, ça a commencé à cliquer, et j’ai réalisé que je pouvais être au sommet avec Simone. »

Elle se dirige vers l’université d’Auburn à l’automne.

Et oui, elle participera à leur programme de gymnastique ! “S’engager pour Auburn est l’un de mes plus grands rêves depuis longtemps”, a déclaré Suni à The Auburn Plainsman en mars. «Je savais que si j’arrivais à l’université, ma vie serait en sécurité. Mais ensuite j’ai réalisé que je pouvais être un espoir olympique; puis ça a commencé à devenir sérieux.”

Suni aurait pu continuer à faire de la gymnastique d’élite au niveau élite, mais elle veut avoir la chance d’avoir une expérience scolaire standard pour une personne. “Je pense que je voulais juste vivre une véritable expérience universitaire et pouvoir m’amuser”, a-t-elle déclaré. «Je ne dis pas que je ne m’amuse pas maintenant, mais étant un gymnaste d’élite, c’est tellement limité parce que vous êtes toujours au gymnase, et c’est tout ce sur quoi je me concentre. Je ne suis déjà pas, genre, une adolescente normale ; Je ne vais pas aux matchs de football et tout ça. Mais quand j’arrive à l’université, j’ai l’impression que ça va être tellement plus amusant, je suppose, et genre, gratuit. »

