Qui est Tavi Gevinson ? La vraie influenceuse qui a repris Gossip Girl

À présent joue Kate Keller, une enseignante de Constance qui réalise le privilège avec lequel vivent ces enfants riches. Pas à cause de leur argent et de ce qu’ils ont, mais à cause de la façon dont ils s’en tirent toujours – toujours – pour avoir de l’argent. Qu’il s’agisse de décider qui gagne une bourse, de manipuler les directeurs et surtout d’intimider les enseignants.

Ces adolescents sont très adultes et ont beaucoup de pouvoir pour leurs familles millionnaires. Alors l’enseignant (Tavi) décide qu’ils doivent mettre fin à cela, comme une critique du traitement réservé aux enseignants par les écoles privées par l’émission.

Le rôle de Gevinson m’a donné l’impression que le professeur de Blair est tombé amoureux de Dan Humphrey. Mais ce trio amoureux avec la nouvelle Serena ne se produit pas ici, mais il y a d’autres drames. le Le personnage de Kate commence à faire pression sur les enseignants ces jeunes. Nous verrons comment cela se termine, mais tant que nous aimons avoir Tavi dans Gossip Girl.