Qui est Tohama? La date de sortie de la bannière et les rumeurs de romance d’Ayaka expliquées

La date de sortie de la mise à jour 1.4 de Genshin Impact approche à grands pas, mais certaines personnes ne peuvent s’empêcher de regarder loin dans l’avenir. Cela a entraîné de nombreuses datamines et des fuites, et maintenant certaines personnes se demandent: qui est Tohama? Que vous l’appeliez Tohma, Tohama, Toma ou Touma, c’est un personnage qui peut entraîner des disputes incessantes en ligne à propos de son nom. Vous découvrirez ici une explication des dernières rumeurs concernant la date de sortie de sa bannière ainsi que sa romance x avec Ayaka.

Bien que l’élément central de cet article soit un personnage qui n’a pas encore été partagé par miHoYo, sachez que la mise à jour 1.4 commence officiellement le 17 mars. Vous avez le Windblume Festival à anticiper avec une nouvelle quête de type d’histoire qui ressemble à une simulation de rencontres, et cela devrait être une autre version fantastique du jeu qui a été si cohérente depuis son lancement.

Bien que miHoYo n’ait rien confirmé à ce jour, vous découvrirez ci-dessous les dernières rumeurs de date de sortie de bannière pour Tohama, Tohma ou Toma dans Genshin Impact, et vous trouverez également une explication de sa prétendue romance avec Ayaka.

La romance de Genshin Impact Tohama x Ayaka expliquée

Il y a des spéculations sur une romance Tohama x Ayaka dans Genshin Impact.

Cela est dû à des lignes de voix présumées qui prétendent qu’Ayaka a qualifié Tohama de son fiancé, mais il s’agit d’une théorie qui a principalement été réfutée par la communauté Genshin Impact.

Certaines personnes ont réfuté de façon amusante la romance parce qu’un «waifu avec une relation dans un gatcha» nous bouleverserait les «simps», tandis que d’autres ont souligné le manque de preuves.

Il a été affirmé que les lignes vocales d’Ayaka l’appelaient son fiancé, mais aucune ligne vocale n’a été trouvée en ligne. Elle se réfère au personnage avec sa prononciation comme Tohma ou Toma, mais aucune romance n’est implicite.

Ses lignes de voix ont été partagées sur Reddit en anglais et en japonais, et elle fait référence à Tohma / Toma en disant qu’il « a une fois mis un gâteau au matcha entier dans sa bouche, pour découvrir qu’il était trop amer et le recracher à nouveau ».

Elle lui dit également de prendre son parapluie, ce qui implique qu’il travaille simplement pour elle plutôt que d’être impliqué de manière romantique.

Quelle est la date de sortie de la bannière Tohama dans Genshin Impact?

Il n’y a pas de date de sortie pour Tohama, Tohma ou Toma dans Genshin Impact.

En plus de l’absence de date de sortie pour le présumé héros Pyro à cinq étoiles, il est important de noter que miHoYo n’a officiellement rien partagé sur Tohama dans Genshin Impact à part des références à son nom via les lignes vocales d’Ayaka.

Il a été suggéré en ligne que la bannière du personnage pourrait sortir dans la mise à jour 1.5 qui devrait commencer le 28 avril à condition que miHoYo continue à respecter ses six semaines entre chaque version.

Cependant, cela n’est pas confirmé et Tohama fait partie de la région d’Inazuma qui, selon la rumeur, serait déverrouillée dans la mise à jour 1.6 avec Ayaka.

De plus, il y a aussi d’autres personnages dont on parle pour la mise à jour 1.5 tels que Baizhu, et aucune fuite n’est aussi solide pour le moment que celles qui ont été partagées à propos de Xiao, Hu Tao, Rosaria et le Venti rediffusé avant leurs annonces.

Nous devrions avoir des fuites et des rumeurs plus fortes à mesure que nous nous rapprochons de la date de sortie de la mise à jour 1.5, mais sachez que rien n’est confirmé à propos de Tohama pour le moment.

