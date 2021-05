Qui est une menace pour l’Amérique? Joey Biden est une menace pour l’Amérique. ⋆ 10z viral

La paix entre Israël et les Arabes au Moyen-Orient a éclaté sous Trump,

Mais Israël est maintenant sous une attaque de missiles des Palestiniens sous Biden.

Les vaccins ont été développés rapidement sous Trump,

Le gouvernement oblige tous les Américains à se faire vacciner sous Biden.

Nous avons vu un taux d’emploi en expansion sous Trump,

Mais nous avons maintenant un taux d’emploi ralenti sous Biden.

Voyages d’agrément / vacances élargis sous Trump,

Mais maintenant, il n’y a plus d’essence pour les vacances sous Biden.

Il y avait peu ou pas d’inflation sous Trump,

Maintenant, nous avons une inflation fulgurante sous Biden.

Les vaccins ont été développés sous Trump,

Mais les masques sont toujours nécessaires, même après avoir été vaccinés, sous Biden.

La liberté d’expression a été préservée sous Trump,

Mais maintenant, les pronom nazis attaquent quiconque et tous ceux qui se trompent sous Biden.

L’indépendance américaine du carburant a été obtenue sous Trump,

Les pénuries de gaz et les longues conduites de gaz sont ici sous Biden.

Un Iran apprivoisé et calme existait sous Trump,

Mais nous voyons la reprise du développement nucléaire et les menaces de l’Iran sous Biden.

Une frontière sud sûre et contrôlée a été créée sous Trump,

Une frontière massivement dangereuse et désastreuse existe maintenant, sous Biden.

Des réponses rapides et une réflexion claire et claire étaient courantes de la part de Trump,

Les réponses et les pensées lentes, confuses et démentes sont courantes chez un Biden masqué.

Une Corée du Nord tranquille a été réalisée sous Trump,

Une menace renouvelée et des actes ont commencé à partir de la Corée du Nord sous Biden.

Les propositions de nouvel accord vert désastreuses à l’échelle nationale ont été refusées sous Trump,

Les impositions d’un nouvel accord vert sont imposées à l’Amérique par Biden.

Beaucoup d’essence était disponible sous Trump,

Les longues conduites de gaz, tant que les conduites que nous avons vues sous Jimmy Carter, sont de retour, sous Biden.

Le mot «infrastructure» était clairement compris sous Trump,

Mais «Infrastructure» signifie tout ce que la gauche radicale veut que cela signifie, alors que les Démocrates cherchent à dépenser et à gaspiller plus d’argent des impôts, sous Biden.

Hier, Biden poussait des voitures électriques sur l’Amérique,

Aujourd’hui, il n’y a pas d’essence pour les automobiles américaines à essence sous Biden.

Des cages de fausses nouvelles pour les enfants à la frontière auraient été présumées sous Trump,

De véritables cages et de longues périodes de rétention des jeunes immigrés existent sous Biden.

Une tromperie politique, des poursuites et du harcèlement ont été dirigés contre Trump et ses partisans,

Hunter et Joey n’ont toujours pas été punis pour les profits politiques et l’influence dont ils ont bénéficié, sous le DOJ de Biden.

Israël a été attaqué et des Israéliens tués par des missiles palestiniens sous l’administration Biden,

Mais Biden est silencieux et aucune représailles n’a été observée de la part de la Maison Blanche de Biden.

La constitution américaine garantit aux citoyens l’égalité devant la loi pour rechercher et réaliser leur propre bonheur individuel,

Mais sous l’administration Biden, les démocrates exigent «l’équité», afin qu’ils puissent obtenir des dons et des trucs gratuits, plutôt que «l’égalité» pour atteindre leurs objectifs.

Le nouvel accord vert socialiste de Biden est imposé à l’Amérique, non par des lois adoptées par le Congrès, mais par un nombre massif de décrets, de règlements du personnel administratif et d’activités illégales à la Maison Blanche de Biden. Cet imbécile que nous appelons président doit être combattu à tout prix et par tous les législateurs, républicains et démocrates patriotiques, sinon notre nation est condamnée.