Jusqu'à il y a quelques jours, personne ne connaissait Urban Klavzar Et maintenant, tout le monde veut en savoir plus sur la perle appelée à devenir le nouveau Luka Doncic. Le gardien slovène, à peine âgé de 17 ans, a fait ses débuts poussé par les circonstances avec seulement six joueurs de l'équipe première disponibles par Covid-19. Le joueur a répondu avec une énorme responsabilité étant l'auteur de 10 des 71 points des Blancs, qui ont battu tout le CSKA de Moscou par 71-65 dans une victoire dont on se souviendra longtemps et célébrée comme un titre.

Le joueur a inscrit deux triplés de la maison Doncic qui ont relevé le Palacio de los Deportes et qui ont rappelé le joueur absent depuis trois ans et demi. Klavzar a des similitudes avec la star actuelle des Mavericks, son lieu de naissance, Ljubliana, et aussi l’âge de la signature, puisque les Blancs l’ont remarqué alors qu’il n’avait que 14 ans. l’amenant dans sa « usine » de talents à Valdebebas. Le meneur de jeu a répondu à cette confiance lors de son premier événement international avec la Slovénie. Il a joué l’Euro 2018 des moins de 16 ans, étant le plus jeune de tous à assister à l’événement et a été le deuxième meilleur buteur, terminant avec des moyennes de 11,9 points et 2,3 passes décisives.

Klavzar, cependant, a une différence claire et évidente avec Doncic en termes de taille. A 1,86 mètre, c’est peut-être son principal défaut face à des rivaux sur lesquels il ne profite pas du corps. comme son compatriote le fait aussi bien en NBA qu’en Europe. Il est vrai qu’au niveau des fondamentaux, le jeune de 17 ans est aussi poli voire plus poli que le professeur affichant un recul admirable pour son âge, ainsi qu’une vitesse supérieure à celle de Luka lorsqu’il doit se déplacer moins poids.

Le Real Madrid se frotte déjà les mains avec le grand talent qu’il a entre les mains. Klavzar a montré qu’il était prêt à donner un coup de pied à la porte de la première équipe après avoir fait la même chose que Doncic à ses débuts quand, à seulement 15 ans, il a également soulevé tout le Palacio de los Deportes de leurs sièges. Dans l’équipe blanche, ils espèrent que la NBA sera un peu plus indulgente envers un autre de leurs talents et ne suivra pas le récent chemin emprunté par Usman Garuba lors de sa signature pour les Houston Rockets.

Ce qui est une preuve, c’est que la carrière blanche est l’une des plus prolifiques de tout le continent, faisant émerger de nouveaux talents année après année qui permettent aux fans blancs de rêver que la dynastie des succès avec Pablo Laso se poursuivra jusqu’au jubilé de Vitorian. Pour l’instant, Klavzar a enregistré des débuts de rêve qui seront à peine répétés ou qui a marqué 10 points à un CSKA entier de 17 ans ?