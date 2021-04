Qui est Valentina Allegra de Fontaine? ⋆ 10z viral

La reine de la comédie est prête à laisser sa marque sur le MCU (Photo: Marvel Studios / Disney Plus)

Attention: spoilers à venir pour The Falcon et The Winter Soldier.

Avant l’épisode cinq de Marvel’s The Falcon et The Winter Soldier sur Disney Plus, les fans ont été taquinés par le fait qu’un acteur accompli allait faire une apparition surprise dans le MCU.

Les téléspectateurs ont donc été régalés lorsque la star lauréate d’un Emmy Award, Julia Louis-Dreyfus, est apparue à l’écran dans le rôle de Contessa Valentina Allegra de Fontaine, faisant la connaissance de John Walker (Wyatt Russell), qui a révélé dans la scène post-crédits ce qu’il faisait. après être tombé en disgrâce en tant que «nouveau» Captain America.

Pour ceux qui connaissent Valentina dans les bandes dessinées Marvel, les débuts du personnage ont marqué un nouveau développement passionnant, qui aura probablement des répercussions importantes sur plusieurs versions à venir, y compris Black Widow.

Alors, quelle est la trame de fond de Contessa Valentina Allegra de Fontaine, quel impact aura-t-elle sur le MCU et dans quoi Julia a-t-elle joué d’autre?

Qui est Contessa Valentina Allegra de Fontaine dans les bandes dessinées Marvel?

Dans les bandes dessinées Marvel, les parents de Valentina travaillaient pour une organisation terroriste secrète appelée Leviathan.

Valentina ne doit pas être à la légère (Image: Marvel)

Après la mort de ses parents, Valentina suit leurs traces en rejoignant le réseau en tant qu’agent, avant de faire partie du SHIELD dans le cadre d’une mission d’espionnage.

Malgré sa véritable allégeance au Léviathan, Valentina devient amoureuse de Nick Fury du SHIELD, joué par Samuel L Jackson dans le MCU.

Le talentueux combattant adopte plus tard le pseudonyme de Madame Hydra, un titre précédemment détenu par la super-vilaine Ophelia Sarkissian, autrement connue sous le nom de Viper.

Bien qu’il semble à ce stade qu’elle ait changé sa loyauté envers Hydra, Valentina reste dans l’âme dévouée au Léviathan.

Néanmoins, son engagement envers le réseau terroriste est testé, ce qui soulève la question: Valentina deviendra-t-elle le prochain grand supervillain du MCU ou suivra-t-elle la voie de la rédemption?

Qui joue le personnage dans Falcon and The Winter Soldier?

Contessa Valentina Allegra de Fontaine est interprétée par Julia Louis-Dreyfus dans le MCU, surtout connue pour des rôles tels que Elaine Benes sur Seinfeld, Selina Meyer sur Veep et son mandat de trois ans dans Saturday Night Live au début des années 1980.

Julia Louis-Dreyfus était à Seinfeld de 1989 à 1998 (Photo: Frazer Harrison / .)

Julia est une actrice et productrice célèbre, ayant reçu un total de 11 Emmy Awards, neuf Screen Actors Guild Awards et deux Critics ‘Choice Awards.

Selon Vanity Fair, Julia était à l’origine censée faire ses débuts au MCU dans Black Widow, qui devait initialement sortir en 2020.

Cependant, maintenant que la date de sortie a finalement été fixée à juillet de cette année, le film marquera la deuxième apparition de Valentina.

Marvel



En tant qu’espionne impitoyable et complice elle-même, ce sera fascinant de voir comment elle s’en sort quand elle se retrouvera face à face avec Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachael Weisz) et Alexei Chostakov (David Harbour) dans le film.

Que la confrontation commence!

Le faucon et le soldat de l’hiver est disponible pour regarder sur Disney Plus avec l’épisode six sortant vendredi prochain.

