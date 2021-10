Qui est Valeria Ayos, la nouvelle Miss Colombie ?

. Valeria Ayos a été choisie comme nouvelle Miss Univers Colombie

Lundi soir a eu lieu l’élection de la nouvelle Miss Univers Colombie, qui représentera ce pays dans la prochaine édition de Miss Univers, en décembre, en Israël, et la gagnante était Valeria Ayos, représentante de Carthagène.

La belle brune, qui depuis le début était considérée comme l’une des grandes favorites, a triomphé après avoir répondu à une question sur ce que signifiait l’union de son pays, laissant de nombreux missologues heureux qui voyaient en elle l’aspirante chance à gagner.

La nouvelle reine des Colombiens, âgée de 27 ans et diplômée en commerce international, est née dans la ville de Carthagène et a vécu la majeure partie de sa vie sur l’île de San Andrés. Dans le monde du mannequinat dans son pays, la nouvelle reine a consolidé une solide carrière, en plus d’avoir représenté la Colombie dans Miss Earth 2018, où elle était finaliste.

La deuxième place est revenue à la représentante de Risaralda, María Alejandra López, 26 ans, qui était également l’autre grande favorite, grâce à sa beauté et son expérience dans les concours, ayant été Miss Monde Colombie et Miss Hispanoamerica.

La troisième place est revenue à Miss Bolivae, Franselys Santoya, une brune spectaculaire, qui a réussi à se qualifier pour la finale et qui est également un mannequin de renom et une ancienne reine de beauté d’autres concours.

Le top 7 a été complété par les représentants de Valle, La Guajira, Caldas et Atlántico.

Après le concours, la Miss Colombie sortante, Laura Olascuaga, en a profité pour adresser un message de persévérance aux femmes qui souhaitent devenir reines de beauté.

« N’abandonnez pas, ne les laissez pas fermer les portes, continuez sur cette voie pour atteindre vos buts et objectifs », était le message envoyé par l’ancienne Miss Colombie, qui dans la dernière édition de Miss Univers a atteint une place dans le Top 20.

La dernière fois que la Colombie a réussi à remporter la couronne de Miss Univers, c’était dans Miss Univers 2014, lorsque Paulina Vega a été choisie comme la plus belle femme de l’Univers.

La prochaine édition de Miss Univers se tiendra en Israël, en décembre, où la Mexicaine Andrea Meza, qui sera l’une des reines au règne le plus court de toute l’histoire, remettra sa couronne, et désormais des sites de reconstitution historique spécialisés, ils voir la Miss Colombie nouvellement élue comme une candidate solide à gagner.