Qui est Valtònyc et pourquoi la justice espagnole l’exige-t-elle ?

27/12/2021

Le à 14:52 CET

Écriture / EP

La justice belge se prononcera mardi sur la livraison en Espagne du rappeur majorquin Arènes Josep Miquel, connue sous le nom de Valtonyc, que la justice espagnole réclame après avoir été condamnée pour menaces, glorification du terrorisme et insultes à la Couronne.

L’affaire du chanteur des Baléares entre dans sa phase finale et il est prévu que lors de cette audience, la Cour d’appel de Gand tranchera son éventuelle extradition vers l’Espagne, après avoir retardé la procédure en deuxième instance pendant plus d’un an.

A cette époque, le juge de Gand a élevé le Cour constitutionnelle belge l’affaire des attentats contre le roi, alléguant la loi belge de 1847 qui protège la figure du monarque et que le tribunal de grande instance a déclarée inconstitutionnelle considérant qu’elle heurte la liberté d’expression et « ne répond pas à un besoin social urgent et est disproportionnée à l’objectif de protéger la réputation de la personne du Roi.

Cette décision a été célébrée comme un triomphe par les avocats de Valtonyc, qui ils considéraient cela comme une récompense pour leur cas et ils ont souligné que leur situation pourrait finir par favoriser des changements juridiques dans le système juridique belge.

La livraison du rappeur, qui a fui l’Espagne en juin 2018, a déjà été rejetée en première instance. Quelle que soit la décision, le parquet comme la défense peuvent faire appel de la condamnation et épuiser la procédure judiciaire en se rendant au Cour de cassation, qu’il étudierait les questions formelles pendant le processus judiciaire sans entrer dans le fonds.

Tout au long du processus, la défense de Valtonyc s’est assurée que, conformément aux normes européennes, il n’y avait aucune marge pour que son client soit livré en Espagne, même si lors de la dernière audience, lorsque la date de la 28 décembre, a exprimé le souhait du chanteur qu’en cas d’extradition pour délit de menaces, il soit autorisé à purger sa peine en Belgique.

Le profil de Valtinyc

Le rappeur, né à Majorque en 1993, s’est caractérisé au cours de sa carrière musicale par ses paroles d’idéologie anticapitaliste, républicaine, politique et antifasciste marquées.

Ses problèmes avec la justice ont commencé avec son arrestation en 2012, accusé des crimes de menaces, glorification du terrorisme et insultes à la Couronne.

Parmi sa discographie, les paroles controversées des chansons appartenant à ses œuvres appelées Résidus d’un poète Oui Majorque est Ca nostra, tous deux de l’année 2012 susmentionnée.

Malgré ses problèmes juridiques et son départ pour BelgiqueValtònyc n’a pas arrêté sa carrière artistique, publiant une dizaine d’ouvrages, le dernier d’entre eux la même année 2021 sous le titre d’En pau rest.

Au-delà de sa musique, certaines de ses apparitions sur les réseaux sociaux ont également fait polémique, comme celles qui ont eu lieu en 2018, lorsqu’il a encouragé « tuer un garde civil « et » mettre une bombe sur le procureur.