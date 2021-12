Qui est votre choix pour la (les) meilleure(s) et pire(s) personne(s) de l’année ?

Mon choix pour la meilleure personne de l’année est l’officier Eugene Goodman. Non pas parce qu’il a sauvé la vie de Mike Pence, mais parce qu’il a empêché un renversement violent de notre gouvernement et a sauvé notre démocratie, du moins pour l’instant.

Et il y a d’autres choix, mais ils arrivent en deuxième, troisième ou quatrième. Des gens comme le Dr Anthony Fauci, Joe Biden, Kamala Harris et Nancy Pelosi.

Et s’il vous plaît, excusez-moi pendant que je me bouche le nez, mais parlons maintenant de la pire personne de l’année. Trump a été la pire personne de l’année pendant 5 années consécutives. Peut-être que je devrais lui donner une pause. Putain non ! Même s’il y a eu une fraude électorale massive lors des élections de 2020, l’ancien connard a quand même réussi à perdre. Mais il a continué à recueillir le soutien des déplorables et a complètement transformé le GOP en GQP et en une image de lui-même : un raciste et un fasciste.

Et n’oublions pas Kevin McCarthy. Quelle merde flagorneuse, tout comme Gym Jordan et Ted Cruz. Et que diriez-vous de Pucker Carlson et Sean Vanity ? Ces deux connards ont complètement lavé le cerveau des téléspectateurs de Fox News. Mais j’écoute Fox News la nuit. Le bruit blanc m’aide à m’endormir.

Bien sûr, il y a d’autres connards comme Greg Abbott et Ron DeSantis, mais ils essaient simplement de récolter des partisans d’atout pour quand ils se présenteront à la présidence. Et en parlant de connards, qu’en est-il de Rand Paul ? C’est incroyable de penser que Rand Paul n’est que le deuxième pire sénateur du Kentucky.

Et il y en a que vous ne considérez peut-être pas comme la pire personne de l’année, mais si vous me demandez, je pense que Mark Zuckerberg et Jack Dorsey sont là-haut. Leurs plateformes de médias sociaux ont causé de nombreux décès en autorisant et en encourageant la propagation de théories du complot anti-vaxx. Je ne crois pas aux théories du complot. Je crois qu’ils travaillent tous ensemble pour baiser avec moi. Quoi qu’il en soit, sur Facebook et Twitter, vous ne trouverez jamais une ruche plus misérable d’écume et de méchanceté (avec l’aimable autorisation d’ericlewis0). Ce qui m’amène à la fille de Dark Vador. Elle est la meilleure personne républicaine de l’année, mais loin d’être la meilleure personne de l’année.

Je ne sais pas comment faire des sondages, donc il n’y a pas de sondage. Mais je veux savoir qui est/sont votre choix pour la meilleure et la pire personne(s) de l’année.

Mise à jour : Putain de merde ! Je viens de recevoir un SMS de Joe Manchin. Il m’a demandé pourquoi il n’était pas sur cette liste. ça règle ça ! Ce connard est la pire personne de l’année. Je ne sais pas si c’est ce qu’il cherchait.

