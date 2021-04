Qui est Xiye Bastida, la nouvelle hispanique Greta Thunberg?

23/04/2021 à 10h06 CEST

Le sommet sur le climat qui s’est tenu pratiquement hier et convoqué par le président américain a permis à une nouvelle star de l’activisme environnemental de briller. Il s’agit de Xiye Bastida, une jeune mexicaine de 19 ans qui a sévèrement réprimandé les dirigeants mondiaux pour leur inaction climatique. Le profil et l’histoire personnelle de Bastida, elle-même victime du changement climatique, illustre les angoisses d’une nouvelle génération appelant à un changement radical immédiat. Ce texte a été publié par le journal El Universal (Mexique).

Xiye Bastida a le combat environnemental dans le sang. Ses parents, Mindahi et Geraldine (lui, de la communauté Otomí-Toltec; elle, chilienne) sont également des militants écologistes et connaissent de leur propre expérience les conséquences du réchauffement climatique. Bastida, 19 ans, a pris la parole jeudi lors du Sommet des leaders climatiques, qui a été convoqué par le président américain Joe Biden, et a parlé haut et fort.

Il a déclaré que “la crise climatique est le résultat d’avoir perpétué les systèmes de colonialisme, d’oppression, de capitalisme et de solutions axées sur le marché” et a directement accusé les dirigeants qui ont participé virtuellement au cas de faire partie “du nord, qui a historiquement perpétué ces systèmes [de opresión]».

Au lieu de cela, a-t-il affirmé, «les communautés les plus touchées, celles qui ont été déplacées par des sécheresses, des inondations ou des incendies de forêt, ou des violations des droits de l’homme, ne sont pas pleinement représentées ici aujourd’hui».

Xiye est victime du réchauffement climatique. La communauté où ils vivaient, à San Pedro Tultepec, dans l’État du Mexique, a d’abord souffert de trois années de sécheresse et, en 2015, d’inondations causées par une série de pluies torrentielles et elle et sa famille ont dû émigrer. Ils ont déménagé à New York et Xiye, lors d’une visite à Long Island, a pris conscience des ravages causés par l’ouragan Sandy en 2012.

«Je sentais que je devais faire quelque chose», a-t-il déclaré dans une interview avec Nexus Media. C’est ainsi que la jeune femme, qui, enfant, pensait étudier la médecine vétérinaire, est devenue militante. “Je me suis rendu compte que ma mission était de promouvoir la justice climatique et environnementale, en se concentrant sur les communautés qui ont vécu en équilibre avec la nature, avant d’être la cible de l’exploitation et de la contamination », a-t-il déclaré.

Ce jeudi, il a insisté sur la question. “Nous devons accepter que l’ère des combustibles fossiles est révolue”, a-t-il déclaré. Cependant, la poursuite d’une «économie verte» telle qu’elle se fait actuellement affecte les communautés autochtones ainsi que d’autres. “Nous avons besoin d’une transition juste vers les carburants renouvelables pour réduire le carbone.” Les solutions, a-t-il souligné, «doivent être mises en œuvre [contando] avec les voix des communautés autochtones et opprimées ainsi que des dirigeants et des décideurs.

Xiye rejoint le mouvement “ Fridays for Future ”, dirigé par la militante suédoise Greta Thunberg, avec qui il a été comparé. Mais la Mexicaine assure que ses propositions et celles de son amie se concentrent sur différentes questions: celle de Xiye sur les indigènes; celui de Thunberg, dans lequel les scientifiques sont écoutés, bien que tous deux soient orientés vers la défense de l’environnement.

En 2020, il a même écrit un article intitulé “ Mon nom n’est pas Greta Thunberg ” (Je ne m’appelle pas Greta Thunberg), dans lequel il exhorte à reconnaître “la diversité des voix” qui cherchent à réaliser un avenir équitable, durable et juste pour tout.

À New York, Xiye est allé étudier à la Beacon School et, en mars 2019, a mobilisé 600 camarades de classe pour se joindre à la grève mondiale pour le climat.

Co-fondatrice de l’organisation Re-Earth Initiative, Xiye est consciente de la responsabilité qui accompagne son travail. Et c’est ce qu’il a dit dans le documentaire Teen Vogue We Rise. “C’est difficile quand ils vous disent: vous êtes les leaders, vous allez changer le monde.” Mais la crise que traverse la planète en raison du réchauffement climatique a rendu urgente l’action.

“Nous ne voulons pas être la dernière génération”

Des jeunes comme elle, dit-elle, se battent “pour s’assurer que nous ne sommes pas la dernière génération”.

Il ne reconnaît pas non plus qu’ils sont classés comme Génération Z. «Qui a choisi ce nom pour nous? Z est la dernière lettre de l’alphabet. «Cela représente la fin de quelque chose. Je sais que ma génération n’a pas choisi ce nom. Les adultes l’ont fait. Nous changeons donc ce que signifie la génération Z et disons que ce sera le début de quelque chose de nouveau. Et nous n’allons pas nous arrêter tant que nous ne serons pas dans ces salles du pouvoir », a-t-il déclaré dans We Rise.

La militante, qui est entrée à l’Université de Pennsylvanie en 2020, sait qu’elle doit profiter de chaque forum. Et ce qu’il a fait ce jeudi, lorsqu’il a averti qu’il n’y avait aucun moyen de survivre à la crise climatique si les choses restent telles qu’elles sont.

Il l’a fait aussi, lorsqu’il a demandé la fin de l’impact de la crise climatique sur les communautés autochtones, “Zéro émission d’ici 2030 et plans concrets pour y parvenir”. Que l’Amazonie, les États insulaires, le continent africain soient protégés. Enfin, il a exigé que les gouvernements «protègent les sans défense et reconnaissent le droit à des manifestations et des mobilisations pacifiques».

Les jeunes, a-t-il averti, continueront d’élever la voix tant que les dirigeants ne s’acquitteront pas de leurs responsabilités. Et en ce sens, il a regretté la présentation du président mexicain Andrés Manuel López Obrador. «Après s’être adressé aux dirigeants mondiaux au Sommet sur le climat aujourd’hui, mon père m’a dit qu’il n’avait pas été aussi fier et plein d’espoir depuis longtemps. Je suis fier d’avoir représenté le Mexique et la jeunesse, surtout lorsque le discours de López Obrador n’a pas été à la hauteur des ambitions.