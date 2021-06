Qui et quand l’Angleterre jouera-t-elle le prochain Euro 2020 après avoir battu l’Allemagne ?

Gareth Southgate a guidé l’Angleterre vers les quarts de finale de l’Euro 2020 (Photo: .)

L’Angleterre s’est qualifiée pour les quarts de finale des Championnats d’Europe après avoir battu l’Allemagne 2-0 en huitièmes de finale à Wembley mardi après-midi.

Raheem Sterling a marqué le premier but du match, son troisième de l’Euro 2020, illuminant un match auparavant oubliable qui a vu les deux équipes avoir du mal à produire beaucoup de rythme d’attaque.

Harry Kane a attrapé le deuxième, son premier du tournoi après un autre après-midi frustrant pour lui, qui est devenu infiniment meilleur avec sa tête penchée.

Cela a presque tourné au vinaigre pour Sterling après avoir débloqué l’impasse à la 75e minute alors qu’il donnait le ballon peu de temps après, permettant à Thomas Muller de marquer le but de Jordan Pickford, mais l’attaquant allemand généralement cool a fait glisser son tir à côté.

Kane a ensuite semblé mettre le jeu au lit après 86 minutes alors qu’il hochait la tête sur un centre de Jack Grealish depuis la gauche.

Gareth Southgate et ses joueurs ne se soucieront pas de la façon dont la victoire est arrivée, car ils ont battu leur vieil ennemi et gardent espoir de remporter les Championnats d’Europe pour la première fois de leur histoire.

Quand l’Angleterre jouera-t-elle ensuite ?

Les quarts de finale auront lieu le samedi 3 juillet à 20h, heure du Royaume-Uni.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



Avec qui l’Angleterre jouera-t-elle ensuite ?

Les quarts de finale opposeront soit l’Ukraine, soit la Suède, qui joueront mardi à 20 heures, date à laquelle le vainqueur sera déterminé.

Où se jouera le quart de finale ?

Pour la première fois du tournoi, l’Angleterre ne jouera pas à Wembley, le match des huit derniers ayant lieu au Stadio Olympico de Rome, en Italie.

L’Italie a disputé ses trois matches de groupe dans le même stade, y battant la Turquie, la Suisse et le Pays de Galles.

Quarts de finale de l’Euro 2020

2 juillet 17h : Suisse vs Espagne – Saint-Pétersbourg

2 juillet 20h : Belgique vs Italie – Munich

3 juillet 17h : République Tchèque vs Danemark – Bakou

3 juillet 20h : Angleterre vs Ukraine/Suède – Rome

