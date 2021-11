Qui étaient certains des meilleurs joueurs de Dota en 2021 ?

Avant de nous engager dans le DPC de 2022, jetons un bref aperçu des joueurs les plus impressionnants de Dota 2 pour la saison 2021.

En raison de COVID-19, 2020 n’a pas été la meilleure année pour Dota 2. Bien que nous ayons assisté à de nombreux tournois en ligne intrigants, chaque grand événement LAN a été reporté, y compris TI 10. En parlant du diable, le tournoi Dota 2 le plus prestigieux a été reporté à 2021, et malgré les obstacles, nous avons vu les meilleures équipes en action.

Lentement mais sûrement, 2021 touche à sa fin, il est donc temps de jeter un œil à certains des meilleurs joueurs de l’année. Depuis que Team Spirit a remporté The International 10, ils méritent tous de figurer sur cette liste. Cependant, nous n’en inclurons que quelques-uns car de nombreux autres joueurs devraient être inclus.

Ilya « Yatoro » Moulyarchuk

Le premier nom sur notre liste que beaucoup de gens s’accordent probablement à dire est parmi les meilleurs est Yatoro. Le joueur professionnel ukrainien de Dota 2 était presque sans faute à TI 10. Grâce à ses compétences de portage, il a joué un rôle important dans le succès de Team Spirit, avant même le début de TI 10.

En plus d’être l’un des meilleurs joueurs de carry au monde, Yatoro est également parmi les plus jeunes. Née en 2003, la superstar de 18 ans est l’un des noms que l’on verra certainement beaucoup plus souvent à l’avenir. Fait intéressant, il détient également le record du plus grand nombre de déchaînements sur la scène principale de The International – 3. De plus, il a également joué un total de 14 héros pour Team Spirit lors de l’événement principal de TI, ce qui est impressionnant.

Bien qu’il soit l’un des meilleurs joueurs pro, Yatoro est également un excellent coéquipier dans les pubs. Au 7 novembre 2021, Yatoro atteignait 12 000 MMR, faisant de lui l’un des joueurs les mieux notés au monde.

Cheng « Rien à dire » Jin Xiang

Un autre grand nom sur notre liste est le mid laner malaisien connu sous le nom de NothingToSay. C’est un autre jeune talent qui fait partie d’EHOME mais joue pour le PSG.LGD. Beaucoup de gens considèrent le joueur talentueux comme l’un des meilleurs au monde, et il est définitivement à la hauteur des attentes.

NothingToSay était l’un des joueurs les plus importants de TI 10 pour de nombreux fans chinois car ils espéraient qu’il aiderait LGD à remporter enfin l’événement le plus prestigieux. Même si Cheng et ses coéquipiers ont atteint la Grande Finale, ils n’ont pas réussi à faire tomber le puissant Team Spirit.

Avant TI 10, NothingToSay était toujours le début du spectacle pour LGD. Depuis qu’il est devenu membre de l’équipe en 2020, la star malaisienne a réussi à perpétuer l’héritage de Lu « Somnus丶M » Yao et à dominer la voie médiane.

Michał « Nisha » Jankowski

Bien qu’elle n’ait que 21 ans, Nisha est déjà l’une des meilleures joueuses du monde. Il a joué pour plusieurs équipes professionnelles Dota 2 au fil des ans, mais il est devenu célèbre en 2018 après avoir rejoint Team Secret. Mené par Clément « Puppey » Ivanov, Nisha s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs core player européens. Sa performance a été vraiment impressionnante tout au long de 2020, il ne devrait donc pas être surprenant qu’il ait bien fait en 2021.

Beaucoup de gens pensaient que Nisha et ses coéquipiers allaient enfin gagner TI car ils ont dominé leurs adversaires lors de la phase de groupes. Fait intéressant, la puissance européenne a continué sa domination sur la scène principale jusqu’à ce qu’elle perde contre le PSG.LGD et Team Spirit.

S’il est vrai que Nisha est le mid laner de Secret, il était autrefois le carry de l’équipe. Cependant, après le départ de Yeik « MidOne » Nai Zheng en faveur de Lasse Aukusti « MATUMBAMAN » Urpalainen (qui ne fait également plus partie de Team Secret), Nisha a décidé de passer sur la voie médiane. Inutile de dire qu’il s’est rapidement adapté et s’est fait un nom pour être l’un des meilleurs joueurs du jeu.

Hu « kaka » Liangzhi

Kaka n’est probablement pas l’un des premiers noms qui vous viennent à l’esprit, mais il mérite certainement de figurer sur cette liste. Son équipe Invictus Gaming ne faisait pas partie des favoris pour remporter TI 10, mais elle a presque atteint les quatre premiers. Cela a prouvé qu’iG est l’une des équipes les plus sous-estimées de Chine et a certainement beaucoup de potentiel.

Quant à kaka, il est l’une des stars de pub les plus populaires et le meilleur joueur de soutien de son pays. En plus d’être l’un des meilleurs joueurs MMR en Chine, kaka a de nombreuses années d’expérience professionnelle sur Dota 2 avant de rejoindre iG. Il faisait partie d’équipes telles que HuperGloryTeam, EHOME et Newbee.

Habituellement, les joueurs de soutien ne reçoivent pas beaucoup d’attention de la part des fans occasionnels de Dota 2, car ils n’aiment que les carrys et les mid laners. Kaka est probablement l’une des rares exceptions car il s’est fait un nom au fil des ans.

Magomed « Effondrement » Khalilov

Le nom final sur notre liste est Collapse, une autre superstar de Team Spirit qui a remporté l’International 2021. Bien qu’il n’ait que 19 ans, l’offlaner russe a prouvé une fois de plus que l’âge n’est qu’un nombre. S’il est vrai qu’il n’a pas autant d’expérience que les autres personnes à son poste, il a très bien joué tout le temps. Comme d’autres membres de son équipe, Collapse n’a jamais joué à TI auparavant, ce qui a probablement eu un effet positif sur lui car il était excité.

Bien que Magomed soit surtout célèbre pour son Magnus, à l’instar des autres membres de l’équipe, il peut jouer à plein d’autres héros, tels que Mars, Tidehunter, etc. Le fait qu’il soit si diversifié fait de lui l’un des meilleurs offlaners de la méta actuelle.

Mentions honorables

Même si les joueurs énumérés ci-dessus se démarquent définitivement, il existe de nombreux autres noms intéressants que nous pouvons inclure dans cet article, tels que Wang « Ame » Chunyu. L’un des meilleurs joueurs de carry chinois méritait certainement de remporter le TI 10, mais malheureusement, le PSG.LGD a terminé deuxième. Néanmoins, Ame était l’un des joueurs clés de l’équipe, grâce à son Terrorblade de classe mondiale.

Une autre personne qui nous a également impressionnés tout au long de 2021 est Syed Sumail « SumaiL » Hassan. L’ancien joueur d’EG a toujours été l’un des meilleurs au monde depuis qu’il a remporté le TI 5. Bien qu’il ait eu la tâche difficile de remplacer Anathan « ana » Pham à l’OG, il pourrait briller plusieurs matches d’affilée. Malgré cela, OG n’a pas réussi à remporter le plus prestigieux tournoi Dota 2 pour la troisième fois consécutive.