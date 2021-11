Qui étaient les deux derniers éliminés de la NBL 2021 ?

Univision Raishmar Carrillo et Jaky Magaña ont été éliminés de Nuestra Belleza Latina 2021 lors du gala des demi-finales, diffusé ce dimanche 14 novembre.

Lors du grand gala des demi-finales de Nuestra Belleza Latina 2021, le Mexicain Jaky Magaña et le Portoricain Raishmar Carrillo sont devenus les deux derniers participants éliminés de la compétition.

Avec l’élimination de Magaña et Carrillo, les quatre finalistes de la NBL 2021 sont : le Cubain Fabién Laurencio de la Concepción, le Hondurien Sirey Morán, la Dominicaine Génesis Suero et la Mexicaine Lupita Valero.

Un seul des quatre finalistes de l’émission de téléréalité Univision deviendra le successeur de Migbelis Castellanos, vainqueur de Nuestra Belleza lors de l’édition 2018.

Les commentaires sur les réseaux sociaux n’ont pas attendu avant l’élimination surprise de Jaky Magaña, qui a excellé dans la grande demi-finale de la compétition avec sa personnification de Jenni Rivera dans la « Dubbing Battle », un défi présenté par Clarissa Molina.

« Cette fille a beaucoup de talent, elle méritait bien plus… Bonne chance pour elle », « C’était connu, pour le Mexique de voter pour Lupita et les votes ne sont pas partagés », « Tellement jolie et tendre. Ce n’était pas un de mes préférés, mais j’avoue qu’il a un très bel ange. C’est dommage que les gens recherchent des choses plus superficielles »,« Elle a toujours été la moins votée »,« Tu es déjà grand, tu es venu très loin »,« Très bien, ce n’est pas une beauté latine. Désolé, mais votre physique ne doit pas être dans cette émission. Et maintenant, ne venez pas offenser », étaient certains des commentaires des téléspectateurs sur le profil NBL sur Instagram.

Le deuxième éliminé lors de la demi-finale de Nuestra Belleza Latina 2021 était le Portoricain Raishmar Carrillo, ceci après avoir été l’un des deux candidats avec le moins de votes en sa faveur des téléspectateurs, qui semaine après semaine ont voté pour leurs grands favoris au sein de la compétition.

Lors de ses deux tests de talent lors du septième gala de la NBL 2021, Carrillo a reçu les éloges du jury de la compétition, qui était satisfait de son potentiel pour les médias. Cependant, cela n’a pas suffi pour décrocher une place dans le groupe de finalistes de l’émission de téléréalité.

Los miles de seguidores de NBL en la plataforma de Instagram no tardaron en reaccionar a la eliminación de Raishmar Carrillo: “Fuiste mucho con demasiado, tu historia nos conmovió muchísimo, pero el público no conectó tanto contigo por toda la polémica, pero fuiste de las mejores”, “Eres una guerrera”, “No tenía que salir, la verdad es que se merecía estar en la final”, “Fue injusto, sacaron a una de las mejores”, “Eso es que no quieren a más boricua, eres la meilleure ».

Dans une récente interview avec « Sal y Pimienta », Jaky Magaña a annoncé qu’il couronnerait Fabién Laurencio de la Concepción comme la nouvelle reine de Nuestra Belleza Latina, ceci après avoir considéré qu’elle est un « diamant brut » qui peut triompher grandement en espagnol- parlant à la télévision aux États-Unis.

Dans une conversation intime avec « Sal y Pimienta », Raishmar Carrillo a souligné qu’il prenait de grandes leçons de vie après sa participation au concours de beauté au format de téléréalité Univision.