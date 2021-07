. Qui étaient les jurés de la neuvième saison de Nuestra Belleza Latina en 2015 ?

Francisca Lachapel a remporté la couronne de l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina lors de la neuvième saison du programme Univisión, qui s’est déroulée du 18 janvier 2015 au 12 avril.

Mais avec la belle Dominicaine, considérée comme l’une des reines les plus aimées et choyées que Nuestra Belleza Latina ait donnée, ce sont encore une fois les juges qui ont volé la vedette.

Et à cette occasion, le jury du concours Univisión était encore une fois présidé par le célèbre Osmel Sousa, considéré comme une figure et un emblème de Nuestra Belleza Latina, qui, avec ses commentaires et son style particulier de dire les choses, a généré des haines et des amours. entre les concurrents et les téléspectateurs.

Jouer

Jomari a sorti ses griffes pour défendre Jacky Bracamontes Les juges de Nuestra Belleza Latina ne sont peut-être pas d’accord sur beaucoup de choses, mais Jacky est le nouveau et a quelqu’un pour la défendre. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina des États-Unis. Présenté par : Chiquinquira Delgado, Javier Poza Juges : Osmel Sousa, Jacqueline Bracamontes et Jomari Goyso ABONNEZ-VOUS ! : bit.ly/NBLSubscribe Suivez-nous sur… 02-02-2015T05 : 45 : 38Z

Et en remplacement du président de l’ancienne Miss Univers Lupita Jones, qui cette fois n’a pas participé à la table des juges de Nuestra Belleza Latina, dans la neuvième saison de l’émission de téléréalité, ils ont invité une autre ancienne reine mexicaine : Jacky Bracamontes.

L’ancienne Miss Mexique, qui en plus d’être comédienne travaille comme animatrice de télévision, a ajouté une touche de tendresse et de bonnes ondes à la table des juges de la neuvième saison, et a été l’une des favorites des participantes.

Jouer

Dans les coulisses Osmel a déjà fait des réclamations à Jackie Bracamontes !Les problèmes entre les juges de Nuestra Belleza Latina ont-ils déjà commencé ? Écoutez la réclamation qu’Osmel a faite à Jackie. Réveillez l’Amérique avec les dernières nouvelles et le meilleur du divertissement : potins, jeux, concours, conseils utiles et invités spéciaux. Présenté par : Karla Martinez, Satcha Pretto, Alan Tacher, Johnny Lozada, Ana Patricia, WilliamVáldez et Paul Stanley. Pour… 2015-01-22T13 : 33 : 28Z

Et contrairement aux versions précédentes de l’émission, en 2015, le troisième juge n’était pas une idole de feuilleton, comme c’était le cas, puisque des acteurs tels que Julián Gil, Jorge Aravena et Jencarlos Canela l’occupaient, mais cette fois l’élu était la fashionista Jomary Goyso.

Le guide de la mode et star du petit écran en matière d’image et de style, a donné une touche unique à la version de Nuestra Belleza Latina, non seulement avec ses conseils et commentaires sur les looks des jeunes femmes, mais aussi Il a pris la place de Lupita Jones, dans les combats notoires avec Osmel Sousa.

Tout au long de l’émission de téléréalité, cette année-là, Jomary et Osmel ont été impliqués dans des moments de discorde, où chacun a fait ressortir ses références, et Jackie Bracamontes a dû servir d’intermédiaire pour arrêter les affrontements, ce qui était amusant.

Jouer

Francisca Lachapel a été couronnée nouvelle reine de Nuestra Belleza Latina 2015 Après avoir parcouru un long chemin, la candidate dominicaine a été couronnée reine de Nuestra Belleza Latina. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina des États-Unis. Présenté par : Chiquinquira Delgado, Javier Poza Juges : Osmel Sousa, Jacqueline Bracamontes et Jomari Goyso ABONNEZ-VOUS ! : bit.ly/NBLSubscribe Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/NuestraBellezaLatina Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/nuestrabelleza…2015-04 -13T03 : 29 : 11Z

Bien que la décision finale du vainqueur de l’émission ait été prise, comme c’est généralement le cas dès le début du concours, par le vote du public, qui à cette occasion a soutenu Francisca Lachapel avec près de 50 pour cent des voix, laissant Nathalia casco en second lieu, le jury a partagé la décision.

Javier Poza et Chiquinquirá Delgado étaient les présentateurs de la neuvième saison de Nuestra Belleza Latina.

Jouer

Francisca Lachapel a été couronnée neuvième reine de Nuestra Belleza Latina. La Dominicaine a captivé le public par son talent et son charisme pendant la compétition, et grâce à sa sympathie, elle a réussi à remporter la couronne dans son pays. SEL ET POIVRE [Show Description] (le même pour toutes les vidéos) Une émission dédiée aux potins, au divertissement, au divertissement et à tout ce qui touche au divertissement. Présenté par:… 2015-04-13T05: 09: 05Z

Catherine Castro, une autre grande favorite, a été nommée troisième de la compétition, tandis que la dominicaine Clarissa Molina, qui a finalement remporté la couronne au concours VIP de Nuestra Belleza, a pris la quatrième place. La Mexicaine Mariana Torres a terminé cinquième et la Dominicaine Geisha Montes De Oca, sixième.