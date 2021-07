Qui étaient les jurés de Nuestra Belleza Latina VIP ?

. Qui étaient les juges de Nuestra Belleza Latina VIP : dixième saison ?

La dixième saison de Nuestra Belleza Latina a été l’un des programmes les plus spéciaux depuis la première de l’émission de téléréalité Univisión, avec la participation cette fois d’anciens candidats parmi lesquels le gagnant a été choisi.

Et le programme 2016, appelé NBL VIP, où initialement 26 demi-finalistes ont été sélectionnés, en raison du haut niveau et de la préparation des candidats, a été un défi majeur pour le jury, qui s’est avéré être lors de la dixième saison de Nuestra Belleza Latina. luxueux.

Une fois de plus et pour la dixième année consécutive, le concours Univision a présenté la reine experte la plus célèbre et la plus reconnue au monde, Osmel Sousa, en tant que président du jury.

Juges VIP en NBL, Jacky apporte une beauté dans son ventre !Daniel Arenas, Osmel Sousa et Jacky Bracamontes sont le jury de la 10ème édition de Nuestra Belleza Latina. Les votes de l'actrice et animatrice valent le double en raison de sa grossesse. Présenté par : Chiquinquira Delgado, Javier Poza Juges : Osmel Sousa, Jacqueline Bracamontes, Jomari Goyso et Daniel Arenas.

Comme cela s’est produit lors d’occasions précédentes, mais cette fois, avec une plus grande demande et même devant intervenir dans des conflits directs entre les concurrents et des comportements qu’il ne voulait pas voir chez ses reines, Osmel se caractérisait par être plus cinglant que jamais, mais à la en même temps, il a montré sa dose de paternalisme en plus d’un instant.

Un détail très frappant d’Osmel Sousa pendant son séjour chez NBL VIP, était son nouveau look, car les téléspectateurs et les filles l’ont vu porter des cheveux très platine, ce qui était merveilleux.

La vraie touche du jury a couru lors de la dixième saison au nom de l’ancienne Miss Mexique et actrice bien-aimée, Jackie Bracamontes, qui a de nouveau occupé le fauteuil laissé deux éditions précédentes par l’ancienne Miss Univers Lupita Jones.

Nuestra Belleza Latina VIP 2016 x 06Reality Show télévisé par Televisa.

L’ancienne reine mexicaine n’était pas seulement une dose de tendresse au moment de guider les concurrents, mais elle a aussi pointé de manière judicieuse ces faiblesses des filles, qu’elle a su aider avec beaucoup de maternel, partie qu’elle avait en surface, parce qu’elle était enceinte de sa fille Renata.

Et enfin, la position des galants, qui l’année précédente avait été occupée par le fashionista Jomary Goyso et dans les éditions précédentes avait des personnalités telles que Julián Gil et Jorge Aravena, dans la dixième saison de l’émission de téléréalité Univisión a été réalisée par le Le colombien Daniel Arenas.

Clarissa Molina est la reine de Nuestra Belleza Latina VIP !La dominicaine a été couronnée gagnante de la dixième édition de Nuestra Belleza Latina. Le soutien du public a toujours été présent dans cette belle réalisation.

Arenas, protagonistes de telenovela renommés, a enchanté le public pour la chevalerie et le respect avec lesquels il traitait les candidats lorsqu’il exprimait leurs critiques, et cette touche de flirt et de tendresse lorsqu’il mentionnait leurs succès.

La dixième saison de Nuestra Belleza Latina, a eu comme gagnante la dominicaine Clarissa Molina, qui il y a un an avait été finaliste de la même émission et avait représenté son pays dans Miss Univers.

Clarissa l’a emporté avec 53 % du total des voix, tandis que la Mexicaine Setareh Khatibi, a été nommée première finaliste, avec 30 % des voix. Bárbara Turbay et la Portoricaine Catherine Castro étaient les deux autres finalistes qui sont arrivées au gala du couronnement.