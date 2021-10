Qui étaient les petits amis de Jessica Cediel ?

La journaliste et mannequin colombienne Jessica Cediel se caractérise par une vie amoureuse très extravertie. C’est ainsi qu’il a rendu publics ses ruptures et ses scandales. Quelles sont les romances qui ont le plus fait parler de l’ancien reporter d’Exatlón ? Ici, nous vous racontons ce qui s’est passé entre la Colombienne et certains de ses galants.

JUAN PABLO RABAT

Le Colombien a eu une longue histoire d’amour avec l’acteur, producteur et présentateur colombien de 44 ans. La rumeur disait que la fin de la relation était due à une prétendue infidélité de la part de Cediel avec qui serait son prochain petit ami, Pipe Bueno. Mais les deux l’ont exclu et, selon Cediel elle-même, ils ont décidé de mettre fin à la relation en raison de leurs différences.

« Nous venions de deux mondes différents. À la fin, nous avons tous les deux dit : Hé, tu sais quoi ? Merci pour tout. Au revoir et prenez soin de vous ! ». Actuellement, Rabat est marié à Mónica Fonseca, une présentatrice colombienne de 29 ans, et ils ont deux enfants.

ANDRÉ GIRAL

Le chanteur colombien de 29 ans, plus connu sous le nom de Pipe Bueno, a eu une relation de 5 ans avec Cediel, qui a commencé très peu de temps après sa rupture avec Rabat. « Je suis allé à une fête d’anniversaire et quand je l’ai saluée, elle m’a présenté son petit ami (Juan Pablo Rabat). Jusqu’au 1er décembre, la nouvelle est arrivée qu’elle était célibataire », a déclaré le galant après avoir révélé qu’à ce moment-là, il avait approché le mannequin pour commencer une relation.

La romance était longue et tous deux ont souligné que les 10 années que Cediel avait devant lui n’étaient pas un obstacle à leur amour. En 2016, ils ont mis fin à leur romance parce qu’elle vivait aux États-Unis et lui est resté en Colombie

« La distance nous a tués. Ils sont tous tombés amoureux de moi ; acteurs, réalisateurs, producteurs étaient : ‘Jessi allons dîner’… et moi : ‘Non, j’ai un petit ami’. J’étais d’Univision à la maison et de la maison à Univision, tandis que l’autre faisait la fête et se séparait, jusqu’à ce que je dise : Plus rien. Au revoir, bonne chance, Et c’est pourquoi nous avons fini. Il n’y a eu aucune infidélité de ma part et Pipe non plus… Je lui fais confiance ».

Pipe Bueno entretient actuellement une relation avec la présentatrice colombienne Luisa Fernanda W, et ils ont un bébé.

VILLA JAIDER

Avec le vainqueur 2002 de Protagonistas de Novela, le journaliste a eu une histoire d’amour intense, mais elle s’est soudainement terminée. « C’était une belle relation, mais maintenant », a-t-il déclaré. Apparemment, c’était Sadiel qui voulait mettre fin à la relation.

Le galant est devenu entrepreneur aux États-Unis, où il a connu un grand succès en tant qu’ingénieur dans une entreprise qui fabrique des drones. L’ancien mannequin a choisi de faire profil bas sur sa vie amoureuse.

LÉON SARRIA

En juin 2019, la cour de la Colombienne a été officialisée avec une publication sur son Instagram où elle a annoncé qu’elle avait été fiancée à l’homme d’affaires Leo Sarria.

Cependant, peu de temps après, tout s’est effondré et la relation aurait pris fin en raison d’une prétendue infidélité de l’homme d’affaires de 31 ans, malgré le fait qu’il l’ait nié.

« Je ne sais pas si d’autres femmes le supporteront, mais je ne peux pas le supporter. Si je donne 100 pour cent, j’exige la même chose. C’était la personne avec qui j’allais partager ma vie, c’était la chose la plus importante que j’avais, mais je l’ai trouvée mal garée. Je l’ai terminé et j’ai dit: Au revoir, je ne veux plus te revoir », a déclaré Cediel à l’époque.

MARC ROSCH

En décembre 2019, Cediel a annoncé son engagement auprès de l’Américain de 33 ans et participant à la troisième saison d’Exatlón. Peu de temps après, un véritable scandale s’est déclenché, puisque la parade nuptiale a pris fin et l’athlète professionnel de steeple-chase a affirmé que le Colombien refusait de rendre la bague. Il l’a même accusée de lui avoir demandé une grosse somme d’argent en échange du bijou.

Le procès s’est terminé devant le tribunal, puisque Cediel a accusé son ex-petit ami de diffamation et de calomnie. Enfin, l’athlète a partagé une vidéo dans laquelle il s’est excusé auprès de Cediel et de sa famille pour les dommages possibles causés par ses commentaires.

QUI EST VOTRE AMI ACTUEL ?

Après de si mauvaises expériences amoureuses, tout indique que Cediel est célibataire. « Je n’ai pas de petit ami, je n’ai pas de riz à la basse et je ne reçois pas de CV », a-t-il déclaré en milieu d’année. « J’ai besoin d’une personne qui m’aime en tant que femme, qui travaille dur et désireuse d’aller de l’avant, pour continuer à se battre pour les enfants, pour les animaux de compagnie, pour tout ce qui se passe », a-t-il déclaré.

