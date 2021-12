Qui était Carlos Marin ? De l’enfant prodige au prince de Cendrillon

19/12/2021 à 21h40 CET

.

Carlos Marín, baryton et producteur de musique, est décédé ce dimanche à l’âge de 53 ans, était le seul membre espagnol du quatuor pop et opéra fusion Il Divo, qui comprend également le Suisse Urs Bühler, le Français Sébastien Izambard et l’Américain David Miller.

Marín, qui était admis dans un coma artificiel depuis le 8 décembre au Royal Hospital de Manchester (Royaume-Uni), est né à Rüsselsheim, Hesse (Allemagne) le 13 octobre 1968, bien que son origine et son éducation soient espagnoles.

Enfant prodige, À l’âge de huit ans, il enregistre son premier album, ‘El poco Caruso’, et il a joué en public à Grenade. Il a étudié le piano et la théorie musicale et a chanté avec Alfredo Kraus, Montserrat Caballé et Jaume Aragall, entre autres.

En 1980, il a commencé sa carrière de chanteur en Espagne, où il a participé à plusieurs concours musicaux, tels que Jacinto Guerrero, Francisco Alonso et Julián Gayarre, dans lesquels il a terminé deuxième en 1996. Il a joué des rôles dans le comédie musicale Les Misérables, La Belle et la Bête, Grease, The Coming Deluge ou Man from La Mancha, dans lequel il remplace l’acteur José Sacristán, et joue le rôle de baryton dans les opéras La Traviata, El barbero de Sevilla, La Boheme, Lucia Di Lammermoor, Madame Butterfly, La Capricciosa Corretta et Marina.

Il a également agi dans diverses zarzuelas de ‘Los Veranos de los Jardines de Sabatini (Madrid)’, comme La Gran Vía, La Revoltosa et La Verbena de la Paloma, et il a collaboré à la production de La Magia De Broadway et Peter Pan, dont il a été coproducteur avec Alberto Quintero.

Il a également chanté dans le film d’animation ‘The Nightmare Before Christmas’ (Tim Burton) et en 2000, il a exprimé le prince dans la version espagnole de « Cendrillon » de Walt Disney.

En 2004, il crée Il Divo, connu pour faire entrer les tubes de la musique populaire dans le domaine lyrique, avec lequel il a vendu plus de 26 millions d’exemplaires de ses albums dans le monde, dont plus de 50 numéro un pour ses ventes et 160 albums or et platine. dans plus de 33 pays différents.