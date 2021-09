Qui était Cesarini, le joueur qui nomme des buts à la dernière minute ?

27/09/2021 à 11h30 CEST

Rares sont les joueurs qui, à travers l’histoire, ont réussi à laisser leur nom en héritage à un certain événement footballistique : un but maradonien, un penalty à la Panenka, un meilleur buteur, un botté de dégagement à Zamorana ou un but marqué dans la “zone Cesarini”, c’est-à-dire au-delà de la 85e minute d’un match.

Au ongle Ligue qui se caractérise par l’importance des buts de la minute 85, l’expression “zone Cesarini” réapparaît, qui définit cette partie décisive des matches -y compris le temps additionnel- où nerfs, fatigue, crampes et excitation forment un cocktail unique.

Mais qui était Renato Cesarini, le footballeur – et plus tard un entraîneur à succès – qui a donné son nom à la région de Cesarini ?

Né à Senigallia (Italie) en 1906, Cesarini est arrivé à Buenos Aires avant d’atteindre la première année de vie, comme tant de milliers d’Italiens qui ont émigré en Argentine.

Il a eu une enfance difficile (ses trois frères sont morts en moins de deux ans), et il a rapidement essayé de gagner sa vie en tant que contorsionniste de cirque. « C’est pourquoi j’en sais tant sur les joints & rdquor ;, expliqua-t-il des années plus tard.

Il a commencé à jouer dans le Borgata Palermo et a fait ses débuts en Premier dans son équipe de quartier, Chacarita, en 1925. Il a également joué pour Ferro Carril Oeste et Alvear avant de retourner en Italie pour signer pour la Juventus en 1929.

Il remporte cinq championnats consécutifs avec l’équipe de Turin : c’est alors qu’il se forge sa réputation de spécialiste des buts marqués à la dernière minute, mais surtout pour celui qui a marqué en tant qu’international italien contre la Hongrie, au stade de Philadelphie à Turin, en 1931. Avec 2-2 au tableau d’affichage, Cesarini a marqué le dernier 3-2 à la 89e minute.

Le lendemain, un journaliste nommé Eugenio Danese Il a écrit que ce but était un autre produit de “l’affaire Cesarini”, car lors des matchs précédents, il avait déjà vu comment l’italo-argentin avait marqué des buts dans les dernières minutes du match. Le « cas Cesarini » a conduit à la « zone Cesarini », probablement en raison de l’influence du bridge, le jeu de cartes dans lequel les derniers moments du jeu sont appelés « zone ».

Cesarini retournera en Argentine pour jouer à Chacarita et River Plate, où il raccrochera ses bottes, en 1937. Peu de temps après, il a fondé l’école de football River et déjà en tant qu’entraîneur, il a dirigé l’une des équipes les plus spectaculaires de l’histoire du football, River’s ‘Machine’, connue pour son attaquant : Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna et Loustau.

Un bohème

C’était un coach à la personnalité bouleversante, un fumeur invétéré (“Je fume sur ordonnance, j’ai commencé avec trois ou quatre cigarettes par jour et maintenant que j’en fume soixante, ça va mieux”), bohème (il était marié à l’actrice Yuki Nambá) et des idées très claires.

« Voulez-vous savoir ce que je cherche ? Je vais vous répondre. D’abord ? Eh bien, les premiers hommes ! Oui, monsieur ! Les premiers hommes ! Après ? Eh bien, les athlètes plus tard ! Oui monsieur! Les athlètes! “, a-t-il déclaré dans une interview à ‘El Gráfico’.

Solari : “Renato a joué avec une montre au poignet, a regardé la montre et a essayé de marquer quand il pensait pouvoir définir le jeu”

Il a également entraîné le Racing de Avellaneda, Banfield et Boca, avant de revenir à Turin pour entraîner la Juventus. De retour en Amérique, il entraîne les Pumas mexicains et l’équipe nationale argentine, avant de prendre sa retraite. Il est décédé à l’âge de 62 ans, en 1969, victime d’un accident vasculaire cérébral.

Son héritage se perpétue dans le langage du football, mais aussi au pied de la rue et du gazon : à Rome, il y a une rue en son honneur et un club de Rosario (Argentine) porte son nom, l’école de football Renato Cesarini.

Il a été fondé par Jorge Raúl ‘Indio’ Solari (l’oncle de Santiago Solari), qui a joué sous Cesarini. “D’après Renato, il jouait avec une montre au poignet, on riait et on se disait qu’on était ignorants, qu’il faisait froid en Italie et qu’ils jouaient avec des manches longuesDonc il n’y avait pas de problème, il regardait le chronomètre et essayait de marquer quand il pensait pouvoir définir le jeu », explique Solari.

De l’école Cesarini, de grands talents du football argentin sont sortis, comme Demichelis, Piatti, Mascherano ou Santiago Solari lui-même.