Qui était le créateur de Leave Britney Alone ? Avant l’arrivée de #FreeBritney

Cette semaine, Cara, créatrice de Leave Britney Alone, a annoncé son processus de transition sur Instagram. “Cela fait 33 ans et je suis heureux d’être dans un endroit où je peux accepter qui je suis”, a-t-il écrit.J’ai mis de côté mon identité et mon bonheur personnel pendant si longtemps, par peur d’être rejeté ou de ne pas vouloir embarrasser ma famille “, a déclaré Cunningham.

“Puis j’ai réalisé que quiconque m’aime pour moi ne sera pas gêné et aurait montré un réel intérêt pour combien de temps je me sentais de cette façon en premier lieu.” Cara a vécu en tant que femme pendant trois ans, mais seulement cette semaine. le traitement hormonal substitutif a officiellement commencé et a déclaré que ce serait un “processus solitaire en termes de soutien émotionnel des autres”.