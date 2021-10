Qui était le deuxième finaliste éliminé en NBL 2021 ?

Le Vénézuélien Univision Yelus Ballestas a été le finaliste éliminé lors du quatrième gala de la NBL 2021.

Lors du quatrième gala de Nuestra Belleza Latina 2021, le danseur vénézuélien Yelus Ballestas a fait ses adieux à la compétition en devenant le deuxième finaliste à être éliminé par les juges.

Les membres du jury, Daniella Álvarez, Jomari Goyso, Adal Ramones et Giselle Blondet, ont conclu que Ballestas était une participante constamment à la recherche de la perfection, ce qui la désavantageait par rapport au reste de ses coéquipières.

« Vous nous avez tous épatés par l’incroyable talent que vous avez. Vous êtes une femme qui chante, danse, modèle… C’est quelque chose d’incroyable, mais vous avez peur de vous tromper. Cette peur de se tromper peut parfois être interprétée par le fait que vous voulez la perfection et que vous ayez l’air de quelque chose qui ne représente pas un défi pour vous », a déclaré Blondet quelques secondes avant d’annoncer que Yelus Ballestas était le deuxième finaliste éliminé de la NBL 2021. .

Avec l’humilité qui la caractérise, Ballestas a dit au revoir à Nuestra Belleza Latina avec un grand sourire et a offert son soutien à la Portoricaine Raishmar Carrillo, qui s’est effondrée en larmes après avoir appris qu’elle était la finaliste qui avait été sauvée par les juges.

Les huit finalistes de la NBL 2021 ont fait leurs adieux au participant vénézuélien avec des expressions d’affection effusives qui ont été capturées par les caméras de téléréalité avant de conclure le quatrième gala de la compétition.

« J’emporte avec moi cet apprentissage de comment faire un spectacle et comment travailler en équipe pour qu’un beau spectacle sorte (…) Les deux femmes qui me font le plus rire sont Génésis et Clauvid, ça va me manquer. eux beaucoup. Je veux vous laisser un message : restez fortes, vous êtes des femmes merveilleuses avec des histoires spectaculaires, réalisez tout ce que vous voulez. Merci pour tout, merci d’avoir été si gentil avec moi », a déclaré Yelus Ballestas dans une vidéo émouvante sur les réseaux sociaux pour dire au revoir à ses collègues au sein de Nuestra Belleza Latina.

Pour finir, Ballestas a plaisanté en disant qu’elle évaluera attentivement chacun des pas de danse de ses anciens collègues : « Apprenez bien la chorégraphie car je vais les regarder, je ferai des commentaires sur Instagram. »

Les téléspectateurs n’ont pas tardé à réagir sur la plateforme Instagram à l’élimination surprise de Yelus Ballestas : « Comme injuste, elle était la meilleure », « Escroquerie », « Elle n’aurait pas dû partir aujourd’hui », « Je ne suis pas d’accord avec cette cravate , Elle a plus de talent que l’autre candidate ”,“ Quelle injustice, elle était l’une des meilleures ”,“ Super injuste tout ”,“ L’autre aurait dû partir à sa place ”.

La portoricaine Raishmar Carrillo était en danger d’élimination comme Ballestas, mais a été sauvée par les juges après avoir estimé qu’elle avait un potentiel artistique prometteur.

Bien qu’elle ait été la participante sauvée de ce quatrième gala de la NBL 2021, les juges ont demandé à Carrillo de ne pas laisser son passé traumatique influencer négativement sa participation à la compétition.

Yelus Ballestas était le seul participant vénézuélien du groupe des finalistes de la douzième saison de Nuestra Belleza Latina.

Actuellement, Ballestas est professeur de danse dans une académie de la ville de Miami et s’est aventurée dans le monde des affaires avec sa marque de vêtements de sport.