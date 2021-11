Qui était le meilleur petit ami SATC pour Carrie, Aidan ou Big ?

Aucun des deux n’a raison pour Carrie – Alyssa Ray

Le M. Big vs. Le débat d’Aidan a divisé le fandom de Sex and the City pendant des décennies, mais je suis ici pour apporter une opinion bien nécessaire dans le mélange : les deux hommes sont des ordures et aucun d’eux ne mérite Carrie. Commençons par M. Big, dont le vrai nom est John James Preston, soit dit en passant. L’homme d’affaires basé à New York est un égocentrique total, n’honorant Carrie de sa présence que lorsqu’il se sent monogame.

Dans la première saison de Sex and the City, Big refuse de s’engager vraiment avec Carrie, car il dit à l’écrivain qu’il ne veut plus jamais se marier. Avance rapide jusqu’à la saison deux, dans laquelle Big revient de Paris avec une fiancée d’une vingtaine d’années, prouvant qu’il éclairait Carrie au début de leur relation.

Il épouse ensuite la vingtaine, seulement pour tromper sa nouvelle épouse avec Carrie, faisant d’elle l’autre femme – ce qui est une gifle si vous me demandez. Big entre et sort de la vie de Carrie pendant plusieurs saisons, pour lui déclarer son amour lorsqu’elle est enfin heureuse dans une nouvelle relation. Bien que Carrie soit finalement courtisée par ce geste manipulateur, leur avenir n’est pas heureux pour toujours.